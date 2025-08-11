Vecinos en alerta: tensión y amenazas por loteos en Correas

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Un nuevo episodio de tensión volvió a darse con un loteo en Ignacio Correas, pero esta vez, bajo amenazas y tensión hacia los vecinos que denunciaron “movimientos” en los terrenos cuyo emprendimiento está “clausurado”. El incidente,no solo pone en evidencia la persistencia de un conflicto que data de hace casi dos años, sino que también alarma a un barrio que exige “medidas de seguridad urgentes”.
El hecho ocurrió el fin de semana, cuando un supuesto “comprador” se encontraba haciendo tareas y estudios sobre los terrenos. En ese momento, alarmados por la situación, los vecinos del barrio realizaron denuncias ante la delegación, la línea municipal 147 y la policía, ya que el mismo no está habilitado y hay una medida cautelar vigente.
Ante los llamados, un patrullero se presentó y notificó a las personas presentes, entre ellas un agrimensor, sobre la orden judicial que prohíbe cualquier actividad en el loteo. Sin embargo, la situación escaló a niveles de tensión cuando uno de los ocupantes, amenazó a una vecina. “No sabes con quién te metiste, yo soy político, ya vas a ver lo qué te pasa”, expresaron a gritos desde una camioneta, según el relato vecinal.
En ese marco, la “Asamblea Vecinal cuidemos Correas” expresó el “apoyo y solidaridad hacia la víctima para que ningun otro vecino sufra agresiones similares”. Asimismo, exigieron “medidas urgentes” para advertir y alertar a los eventuales compradores sobre las restricciones que existen al adquirir un terreno en esas condiciones.
El loteo, que comenzó a promocionarse en 2023, fue clausurado por el municipio luego de que los vecinos denunciaran que se trataba de un emprendimiento “perjudicial para la zona”. Fuentes de la Comuna confirmaron en ese momento que el proyecto no contaba con la documentación ni las habilitaciones necesarias, y que la zona, además de ser rural, es de alto riesgo de inundación según estudios de la UNLP. En 2024 la Justicia realizó una medida cautelar con el objetivo de preservar el humedal y la cuenca del Arroyo El Pescado.
