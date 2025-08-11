El campo pide una quita total de las retenciones

La eliminación de las retenciones a productos del sector minero, dispuesta la semana anterior por el Gobierno nacional, renovó el reclamo agropecuario de referentes de la producción, el empresariado y la política por una quita total del impuesto al campo.

Algunos actores del mercado agrícola volvieron a la carga por la eliminación de los derechos de exportación para los productos del sector, percibiendo un trato desigual en la decisión adoptada para las mercaderías mineras.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que el campo es el sector “más castigado de la Argentina” y que “las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino”.

El empresario fundador de Los Grobo, Gustavo Grovocopatel, manifestó en diálogo con El Campo Podcast que “las retenciones son una cosa nefasta, un desastre, un impuesto malo” y aseguró que la baja anunciada no es una “reducción significativa”.

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) José Luis Volando, expresó al portal Bichos de Campo que la baja de retenciones apenas es un alivio parcial graficando que antes “tenía 40° de fiebre y ahora tiene 39°”.

Con la rebaja aplicada en el final de julio, las retenciones a las exportaciones bajaron para la carne aviar y vacuna del 6,75% al 5%; para el maíz del 12% a 9,5%, para el sorgo de 12% a 9,5%, al girasol del 7,5% al 5,5%, a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de soja del 31% al 24,5%.