Una chica recibió una brutal paliza por negarse a dar un beso

La joven acusó a un vecino por el brutal ataque y denuncio el hecho a través de Facebook

Una joven denunció en las últimas horas a través de su cuenta de Facebook un brutal episodio de violencia sufrido en carne propia después de negarse a darle un beso a un vecino en el barrio El Sauce, en Mendoza.

La denunciante es Noelia Cudeiro, quien por medio de la red social acusó recibir varias trompadas por parte de un hombre que vive cerca de su casa que se enfureció por porque no quiso darle un beso luego de mantener una conversación casual.

"No te puedo creer que por no querer dar un beso te peguen de esta manera ¿En qué cabeza cabe que si no te quiero besar me tenés que plantar 3 piñas? Porque se te antoja, porque te creés el más macho", relató la chica en Facebook.

La joven describió que el episodio se produjo el domingo a mediodía ante la presencia de terceros pero sin que nadie interviniera para defenderla del agresor.

"Mucha gente estaba alrededor, tenía una parada de micros enfrente, nadie hizo nada, sólo miraban, a los gritos y bocinazos estaba, nadie hizo nada", contó.

Y expresó: "Le doy gracias a mi angel de la guarda que estuvo conmigo y me dio fuerzas cuando me estaba ahorcando y forzándome por darme un beso que yo no queria..."

Además, aseguró que el atacante, que trató de besarla sin su consentimiento, no era ni su novio, ni su ex, era apenas un vecino al que conocía de vista y con el que sólo entabló una conversación casual al cruzarlo en la calle a una cuadra de su casa.