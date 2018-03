Marginalidad, drogas y violencia en el cóctel de muerte que alarma a los vecinos de Savoia

En este barrio platense se asocia todos los casos con un escenario de jóvenes “Ni Ni” (ni estudia, ni trabaja), a los que se vinculan con delitos y enfrentamientos cada vez más recurrentes

Adicciones, chicos, robo, desempleo, pelea, inseguridad, alcohol, calle. Todas esas palabras o al menos la mayoría, se repiten en el barrio Savoia en cualquier charla donde es tema la alarma o el estupor, en casos, frente la sucesión de episodios de extrema violencia donde fueron asesinados tres jóvenes en un lapso menor a dos meses.

La investigación por el asesinato de EmanuelAlberto Hours (20), el domingo por la madrugada, ayer produjo la detención de Vanesa Elizabeth Pérez Ledesma, la presunta autora material (ver aparte).

Los conceptos más usados por estos días entre comerciantes y vecinos van hilvanando un estado de alerta que tiene en el reverso un pasado mejor, de la vida al aire libre y en la paz de las arboledas de City Bell.

“Esto era muy tranquilo. Acá nos conocemos todos desde hace 30 años. Y vimos crecer a los chicos, pero en el último tiempo apareció muy gente nueva, que va a viene. Hay chicos que no tienen trabajo, ni estudian, se pasan el día en la calle y muchos caen en el tema de las drogas. Eso los vuelve locos”, traza una radiografía con exponentes de la denominada cohorte “Ni Ni” -ni estudia, ni trabaja- local, Carlos, en una especie de punto intermedio en la calle 7. De un lado, en el tramo de 475 y 476, cayeron Rubén Octavo (22) y Maximiliano Mengarelli (24) el 20 de enero, acuchillados en medio de una batahola entre grupos de jóvenes, durante una fiesta en una casa. Del otro lado, hacia 472, fue apuñalado el domingo por la madrugada Emanuel Hours, tras retirarse de una reunión familiar y en camino hacia su casa, en Hudson. Todo ocurrió en menos de cuatro cuadras.

Según los testimonios recogidos por este diario, esa área es representativa del cuadro que inquieta al vecindario: “Permanente tenés pibes en toda esta zona de calle 7, en la esquina de 476, 477 y 478”, dice un comerciante mientras revolea las manos marcando una especie de circuito de parada día y noche.

La calle 476, ingreso al barrio por el paso a nivel en camino Centenario, permite ver los cambios de fisonomía urbana, de las quintas y casas con amplios parques -de mediados de siglo 20- a viviendas más chicas de clase media que en sentido descendente conviven, luego de calle 7, con casas más humildes en áreas con tierras ocupadas, según explican referentes de instituciones locales.

En la zona hablan en voz baja. “Nos conocemos todos”, dice entre dientes otro comerciante, quien ofrece una anécdota de las horas previas al crimen del sábado.

“Como los pibes pasan todo el tiempo en la esquina, miran quien pasa. Con los vecinos no se meten. El sábado salieron al cruce de un hombre que venía de comer un asado en una casa de familia, lo increparon, lo amenazaron y le sacaron le cuchillo. Me gustaría saber si la chica que se lo sacó era la misma que dicen que mató al pibe de Hudson y qué cuchillo habrá usado”.

Aunque todos dicen ser respetados por aquellos a quienes se señala en una trama de vulnerabilidad y, en casos, al mundo del delito, todos prefieren guardar reserva de su identidad al exponer el cuadro.

“Los taxis no entran de noche y entre los remises solo puede venir alguno. De noche es mejor no andar caminando, especialmente si no sos de acá”, cuenta un transportista de City Bell.

Tras el doble crimen de enero, la Policía anunció refuerzo del patrullaje en la zona. Como en aquella jornada, en la tras noche del sábado, hubo mucho ruido y tensión. “Se agarraron dos grupos en la esquina”, apunta una vecina que dice haber escuchado el revuelo en el que murió Hours mientras intentaba conciliar el sueño. El estilo “citibelense” invita al descanso, salvo cuando aparece la tensión: “Hubo pelea, al chico lo acuchillaron e intentó escapar, pero cayó a los pocos metros”.

La joven señalada por los investigadores, a diferencia de Hours, es del barrio. “La chica es de una familia que conocemos”, apuntó otro comerciante. El hombre refuerza la radiografía indicando que “tenía algún grado de parentesco con uno de los chicos que mataron en enero”. Ese hecho, por el que fueron detenidos Laura Sosa (21) y Raúl Basualdo (25), volvió a generar alarma el fin de semana: “antes de que mataran al chico de Hudson, tuvo que venir la Policía porque hubo problemas en la cuadra, frente a la casa donde fue lo de enero”. Ahí fue la fiesta del drama, donde vivía Laura Sosa.

Tras al doble crimen, amigos y vecinos de Octavo y Mengarelli habían amenazado con atacar a esa vivienda.