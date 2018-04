Facebook ahora hace más sencillo borrar los datos personales

| Publicado en Edición Impresa

Los usuarios de Facebook podrán borrar sus actividades y datos de la red social, reforzar la seguridad de su cuenta, controlar su información personal y administrar quién ve las publicaciones y perfiles, anunció la empresa como parte de sus nuevas políticas de privacidad tras el escándalo por el “uso indebido” de datos con fines políticos.

Las publicaciones, reacciones, comentarios y búsquedas ahora se podrán borrar desde la herramienta “Accede a tu Información”, y las personas también podrán descargar sus datos compartidos con Facebook, explicaron Erin Egan, vicepresidente y líder de Privacidad, Políticas, y Ashlie Beringer, vicepresidente y asesora jurídica adjunta de la compañía.

También informaron que están “facilitando que las personas puedan descargar sus datos compartidos con Facebook - son sus datos, después de todo-. Puedes descargarlos en una copia segura e incluso migrarlos a otro servicio”.

“Esto incluye fotos que has subido, contactos que has añadido a tu cuenta, publicaciones en tu línea de tiempo y más”, añadieron los ejecutivos.

En cuanto a la privacidad, explicaron que los usuarios podrán “sumar más capas de protección” a la cuenta, como la autenticación de dos pasos: “Si activas esta función y alguien intenta ingresar a tu cuenta desde un dispositivo que no reconocemos, se te contactará para confirmar que eres tú quien está intentando el acceso”, señalaron las voceras corporativas en un comunicado.

La nueva opción permite además revisar qué contenidos se compartieron y borrar lo que se desee, lo que incluye publicaciones “que has compartido o a los que has reaccionado, solicitudes de amistad que has enviado y cosas que hayas buscado en Facebook”.

Asimismo será posible “administrar quién ve tus publicaciones e información de perfil”, aseguraron los ejecutivos.