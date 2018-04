Lo que contestó Barovero cuando le peguntaron si jugaría en Boca

En paralelo a su reciente consagración con el Necaxa en la Copa de México Marcelo Barovero fue requerido durante una entrevista periodística para hablar de dos temas relevantes: la Selección y su eventual regreso al fútbol de la Agentina.

Sobre el primero de los temas, el golero dijo que "En general yo no trabajo pensando en ir a la Selección, sino en función de mi equipo y para que mis compañeros y cuerpo técnico estén felices de lo que uno hace. Los técnicos tienen sus gustos y aunque no pierdo la ilusión de la Selección, hay que ser realistas: esa posibilidad está cada vez más lejos"

Sobre su vuelta a las canchas argentinas se le mencionó a Barovero que Boca está buscando un arquero y allí el ex golero millonario fue concluyente con su respuesta: "En la Argentina a veces se dice cualquier cosa, pero uno ya sabe cómo es el medio. Pero no tiene ningún sentido...River marcó mi carrera y nunca se me cruzaría por la cabeza vestir la camiseta de Boca".