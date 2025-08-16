Cruces entre dos intendentes del PRO y el armador de Karina Milei: se acusan de ser "funcionales" al kirchnerismo

Dos intendentes bonaerenses del PRO, Pablo Petrecca de Junín y Javier Martínez de Pergamino, se defendieron de las críticas de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia. Pareja los había acusado de ser "funcionales al kirchnerismo" por rechazar una alianza electoral.

Los jefes comunales, que decidieron armar listas propias para los comicios, cuestionaron la postura de LLA. "Nosotros le ganamos diez elecciones seguidas al kirchnerismo", afirmó Martínez, señalando que los libertarios, en cambio, llevan a "referentes del kirchnerismo" en sus propias listas y votan junto a ellos en los concejos deliberantes.

Petrecca, de Junín, se sumó a las críticas, preguntando quién es realmente el "funcional" al kirchnerismo: "¿Los que votan con ellos o los que nos oponemos?". Ambos intendentes justificaron su decisión como un acto de coherencia, prefiriendo enfocarse en la gestión municipal y no en la "rosca política" que no beneficia a los vecinos. En definitiva, los intendentes defienden su postura de no cambiar de bando y priorizar la gestión sobre los acuerdos electorales.