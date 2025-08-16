Detuvieron a un joven por robo de autopartes en Berisso

En las últimas horas, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que este sábado, personal del Comando de Patrullas de Berisso detuvo a un hombre acusado de tentativa de robo en la zona de calle 8 entre 143 y 144.

El hecho ocurrió cuando los efectivos observaron a un sujeto caminando por la vía pública cargando una rueda de auxilio y una batería de auto.

Al interceptarlo e identificarlo, se le realizó un cacheo preventivo encontrando entre sus pertenencias una pinza tipo alicate.

A pocos metros, los policías notaron un vehículo estacionado con el capot levantado. En ese momento, se presentó el propietario del rodado, quien constató el faltante de la batería y la rueda de auxilio, además de los cables cortados en el motor.

Ante la situación, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a la seccional policial. Interviene la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata, que avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido junto con las actuaciones correspondientes.