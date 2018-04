Revuelo en Inglaterra por el mensaje de Funes Mori por los caídos en Malvinas

El defensor del seleccionado argentino Ramiro Funes Mori, futbolista del Everton inglés, recordó hoy a las Islas Malvinas en un nuevo aniversario del inicio de la guerra de 1982, lo que provocó la reacción de algunos de sus seguidores de origen británico.

El ex River Plate posteó en su cuenta de Twitter una bandera con los colores argentinos y la imagen de las islas sobre ella, con el siguiente leyenda: "2 de Abril. Los verdaderos héroes no se olvidan".

"Las Malvinas son argentinas", reafirmó el defensor en un segundo mensaje relacionado con la soberanía de las tierras. Entre los 592 comentarios, usuarios de origen británico lo cuestionaron y hasta lo burlaron por su intervención.

"Es hora de salir de nuestro club y nuestro país. Demasiados murieron de ambos lados para que agites este mensaje. Salir ahora", sugirió uno de ellos. "¿Cómo te atreves a aceptar la libra británica de un empleador británico y, al mismo tiempo, burlarte de los británicos? Desafortunadamente para ti, las Falklands son británicas", lo interpeló otro.

"El problema es que los isleños se consideran a sí mismos como británicos. Nunca votarán por el gobierno argentino. Es obvio que su país solo los quiere por su petróleo y otras reservas...", criticó otro seguidor. Finalmente, el defensor recibió un último mensaje con tono sarcástico: "Vos y el ejército argentino tienen algo en común a la hora de defender".

The Falklands are British. Liverpool people died fighting your troops who invaded the island illegally

Did you tweet this because your agent told you it would help you get a move back to River Plate?