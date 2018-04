Video.- Preocupación en La Loma tras dramático asalto en almacén de 38, 21 y 22

Un almacén de 38 entre 21 y 22 fue escenario de un dramático asalto anoche por parte de dos delincuentes que amedrentaron a comerciantes y a los clientes y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos de valor.

La mujer que en ese momento estaba a cargo del comercio sostuvo que la secuencia se inició alrededor de las 20.30 cuando la pareja irrumpió en forma violenta. En ese momento en el interior había una clienta y el ladrón la agarró por detras, por lo que le pidieron "por favor que no la lastimen".

En cuestión de escasos minutos la pareja se apoderó del dinero que llevaba la clienta y no conformes se alzaron también con la recaudación de la caja. Además obligaron a los presentes a que les entregue los celulares y la documentación.

De acuerdo al relato de la almacenera, el agresor tendría unos 40 años y la mujer que lo acompañaba no alcanzaría los 35.

Esta mañana todavía no había sido radicada la denuncia policial. "La policía recomienda que no haga denuncia porque no sirve de nada", dijo.

Preocupada por lo ocurrido expresó que tras el hecho llamó al 911 pero "te piden muchos datos y tardan en contestarte". Asimismo enfatizó que "el barrio, bajo jusrisdicción de la Comisaría 4ta, está totalmente liberada".

No fue el único episodio delictivo ocurrido en ese sector de La Loma. Horas antes, a las 17, "un grupo de jóvenes asaltó en la calle a unos chicos que iban a hacer deportes", relató la mujer, quien dio aviso a la policía.

Ante la presencia de los agentes los descartaron los elementos robados que fueron recogidos por la almacenera y entregados a la policía para que los restituyera a sus víctimas.

Como si fuera poco, tras el asalto al almacén, los delincuentes huyeron y atracaron en una verdulería de 38 y 29.

"A partir de estos hechos lo único que pido es seguridad", manifestó la vecina.