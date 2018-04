Internos de la Unidad 1 de Olmos fabricaron colchones ignífugos para otras cárceles

Un grupo de veinte internos de la Unidad 1 de Olmos trabajan en una fábrica de colchones ignífugos para abastecer a todas las cárceles de la provincia.

Los internos que participan del proyecto reciben todos los materiales y hacen todo el proceso, desde separar el relleno, cortar las telas, coser, rellenar, aplicarle los químicos que impidan que se pueda prender fuego.

Para eso, previamente pasan por una capacitación y en caso de aprobarla comienzan a trabajar en las distintas etapas de la confección de los cochones. Al final de cada día, alrededor de cien colchones son cargados a los camiones del SPB para ir a las distintas cárceles.

“Esto es muy bueno porque aprendemos un oficio que después podemos desempeñar afuera, pero además aprendemos a trabajar en equipo, a respetarnos”, cuenta Juan Carlos, oriundo de Lomas de Zamora y que cada mañana se levanta temprano y va a trabajar en la fábrica.

“Antes de caer detenido no tuvo oportunidad de aprender un oficio y tomé decisiones equivocadas, ahora cuando salga quiero tomar otro camino, poder trabajar y no volver a delinquir, y esto me ayuda a dar los primeros pasos”, cierra Juan Carlos, apurado por volver al trabajo