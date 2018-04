Lo que dijo "Chiqui" Tapia sobre la suspensión de Gimnasia-Boca

Durante una entrevista realizada por un canal deportivo, el presidente de la AFA se refirió a las suspicacias que se generaron en torno a la suspensión del partido entre Gimnasia y Boca.

Chiqui Tapia señaló respecto a una supuesta "presión" de Boca para no disputar el partido, debido a que este miércoles jugará un lance clave por la Libertadores, que "Estaba viajando y me enteré cuando me lo comunicó la Superliga, que tomó la decisión...Sin dudas hay que cuidar el espectáculo porque estamos en una definición del torneo", afirmó.

"El campo no estaba bien y se podía perjudicar el marco del encuentro", agregó el titular de la AFA quien también añadió que "Es importante tratar de que estos partidos salgan de la mejor manera para evitar las suspicacias. Si esa fue la situación, está muy bien", aseguró.

Cuando se lo consultó sobre el accionar del árbitro Tello quien dijo primero que el campo de juego estaba óptimo y media hora después suspendió el partido, Tapia insistió con que fue una decisión de la Superliga y "La AFA siempre acompaña esas decisiones".