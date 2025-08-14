Contardi, preso en La Plata: gran operativo para el traslado del ex de Julieta Prandi tras la condena
Esta mañana, según fuentes oficiales que accedió EL DIA, la expareja de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue trasladado y alojado en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero donde permanecerá durante los próximos días a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) defina en qué unidad pasará el resto de la condena.
Después de la condena a Claudio Contardi: conmovedor gesto de los hijos de Emanuel Ortega con Julieta Prandi
Todo sucedió hoy temprano y con una fuerte custodia policial. El vehículo de traslado de detenidos ingresó al penal ubicado en la avenida 520 y 181, escoltado por dos camionetas donde aguardaba un puñado de periodistas y vecinos que se concentraron allí.
Claudio Contardi, fue condenado durante la jornada de ayer por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, donde ya comenzó a cumplir la sentencia.
Cabe recordar que al mismo penal donde llegó Contardi esta mañana, se encuentran también los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
El reciente acusado por abuso sexual y violencia de género fue trasladado primero a una comisaría de Matheu en Escobar, tras estar dos horas en la DDI Zárate de Campana. También, se supo que pasó la noche allí y que hoy sería trasladado a la Unidad 41, en la misma cárcel donde se encuentra el Padre Grassi, pero rápidamente su traslado dio un giro rotundo y llegó hasta el penal de La Plata donde se encuentran varios presos mediáticos.
Julieta Prandi conoció a Claudio Contardi cuando tenía solamente 18 años. El hombre, 13 años mayor que ella, ya se mostraba como una persona muy celosa, algo que ella desde su juventud e inocencia creyó que era debido al interés.
En ese entonces, salieron por un tiempo, pero se separaron y la carrera artística de Julieta Prandi explotó, especialmente por sus trabajos como modelo y su aparición en el programa “Poné a Francella”. Ella tuvo otras parejas, como el productor Gastón Portal, pero se reencontró con Contardi y soñó formar una familia con él.
Se casaron en 2011 y solo un año después tuvieron a su primer hijo: Mateo. En julio de 2015 nació Rocco y desde ese momento la relación de pareja comenzó a estar cada vez peor, ya que Contardi ejercía un control absoluto sobre su mujer.
Él se dedica al rubro gastronómico e hizo que Julieta le firmara un poder para administrar su dinero, el cual invirtió en restaurantes. Puso uno en Pinamar, que dejó muchas deudas, las cuales tuvo que enfrentar la modelo.
Según relató Prandi en entrevistas, su marido no la dejaba manejar y era él quien la llevaba a sus trabajos y la esperaba hasta que terminara, mientras que también supervisaba cada una de las apariciones televisivas que realizaba, provocando que renunciara al ciclo de América “Incorrectas” porque no le gustaban sus comentarios allí.
Si bien varios compañeros notaron situaciones extrañas que ocurrían en la relación entre Prandi y Contardi, ella pudo escaparse de su casa en 2019 y de a poco comenzó a contar la pesadilla que vivió en su casa.
La modelo intentó durante mucho tiempo que la Justicia la escuchara, pero tardó cinco años en poder llevar a juicio a Contardi. Este miércoles 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado, con detención inmediata por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.
Desde 2020, Julieta Prandi está en pareja con Emanuel Ortega y, en este período pudo escribir su libro “Yo tendría que estar muerta” que, según contó, fue un camino para comenzar a sanar tanto dolor.
