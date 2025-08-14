Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Contardi, preso en La Plata: gran operativo para el traslado del ex de Julieta Prandi tras la condena

Contardi, preso en La Plata: gran operativo para el traslado del ex de Julieta Prandi tras la condena
14 de Agosto de 2025 | 09:22

Escuchar esta nota

Esta mañana, según fuentes oficiales que accedió EL DIA, la expareja de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue trasladado y alojado en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero donde permanecerá durante los próximos días a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) defina en qué unidad pasará el resto de la condena. 

LEA TAMBIÉN

Después de la condena a Claudio Contardi: conmovedor gesto de los hijos de Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Todo sucedió hoy temprano y con una fuerte custodia policial. El vehículo de traslado de detenidos ingresó al penal ubicado en la avenida 520 y 181, escoltado por dos camionetas donde aguardaba un puñado de periodistas y vecinos que se concentraron allí.

Claudio Contardi, fue condenado durante la jornada de ayer por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, donde ya comenzó a cumplir la sentencia.

Cabe recordar que al mismo penal donde llegó Contardi esta mañana, se encuentran también los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. 

El reciente acusado por abuso sexual y violencia de género fue trasladado primero a una comisaría de Matheu en Escobar, tras estar dos horas en la DDI Zárate de Campana. También, se supo que pasó la noche allí y que hoy sería trasladado a la Unidad 41, en la misma cárcel donde se encuentra el Padre Grassi, pero rápidamente su traslado dio un giro rotundo y llegó hasta el penal de La Plata donde se encuentran varios presos mediáticos. 

Quién es Claudio Contardi

Julieta Prandi conoció a Claudio Contardi cuando tenía solamente 18 años. El hombre, 13 años mayor que ella, ya se mostraba como una persona muy celosa, algo que ella desde su juventud e inocencia creyó que era debido al interés.

En ese entonces, salieron por un tiempo, pero se separaron y la carrera artística de Julieta Prandi explotó, especialmente por sus trabajos como modelo y su aparición en el programa “Poné a Francella”. Ella tuvo otras parejas, como el productor Gastón Portal, pero se reencontró con Contardi y soñó formar una familia con él.

Se casaron en 2011 y solo un año después tuvieron a su primer hijo: Mateo. En julio de 2015 nació Rocco y desde ese momento la relación de pareja comenzó a estar cada vez peor, ya que Contardi ejercía un control absoluto sobre su mujer.

Él se dedica al rubro gastronómico e hizo que Julieta le firmara un poder para administrar su dinero, el cual invirtió en restaurantes. Puso uno en Pinamar, que dejó muchas deudas, las cuales tuvo que enfrentar la modelo.

Según relató Prandi en entrevistas, su marido no la dejaba manejar y era él quien la llevaba a sus trabajos y la esperaba hasta que terminara, mientras que también supervisaba cada una de las apariciones televisivas que realizaba, provocando que renunciara al ciclo de América “Incorrectas” porque no le gustaban sus comentarios allí.

Si bien varios compañeros notaron situaciones extrañas que ocurrían en la relación entre Prandi y Contardi, ella pudo escaparse de su casa en 2019 y de a poco comenzó a contar la pesadilla que vivió en su casa.

La modelo intentó durante mucho tiempo que la Justicia la escuchara, pero tardó cinco años en poder llevar a juicio a Contardi. Este miércoles 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado, con detención inmediata por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Desde 2020, Julieta Prandi está en pareja con Emanuel Ortega y, en este período pudo escribir su libro “Yo tendría que estar muerta” que, según contó, fue un camino para comenzar a sanar tanto dolor.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Claudio Contardi pidió prisión domiciliaria: el argumento que presentó ante la Justicia

“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi

“No me cierra”: el biógrafo de Milei dudó de Prandi y se armó en las redes
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El aguante Pincha: Asunción se tiñó de rojo y blanco

Revuelo político por el fentanilo mortal: recusación al juez de La Plata y pedidos de informes
Últimas noticias de Policiales

Encontraron muerta a una mujer en su casa de Punta Lara

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses

Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
La Ciudad
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región
Jueves con térmica bajo cero ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Espectáculos
Claudio Contardi pidió prisión domiciliaria: el argumento que presentó ante la Justicia
Los motivos de la separación deTuli Acosta y Lit Killah: estaban juntos desde 2022 
Escándalo en puerta: la China Suárez y Benjamín Vicuña no llegaron a un acuerdo por sus hijos
Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
Se supo: Mariano Martínez confesó haber sufrido un terrible accidente y fue salvado en el Garrahan
Información General
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla