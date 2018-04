Por fin: Arctic Monkeys anunció su primer disco en 5 años

La fundamental banda de rock alternativo publicará en mayo “Tranquility Base Hotel & Casino”. ¿Vendrán con la gira del álbum a Argentina?

Arctic Monkeys está de vuelta: tras regresar a los escenarios, el combo anunció que publicará el próximo 11 de mayo su nuevo álbum, “Tranquility Base Hotel & Casino”, en una nota de prensa. La banda británica no lanzaba material nuevo desde 2013.

Grabado entre Los Ángeles, París y Londres, el que será su sexto disco de estudio ha sido producido por James Ford y Alex Turner, líder y vocalista del grupo.

Once serán los cortes que integrarán este trabajo, los cuales llevarán por título “Star Treatment”, “One Point Perspective”, “American Sports”, “Tranquility Base Hotel & Casino”, “Golden Trunks”, “Four Out Of Five”, “The World’s First Ever Monster Truck Front Flip”, “Science Fiction”, “She Looks Like Fun”, “Batphone” y “The Ultracheese”.

Autores de cinco álbumes de éxito que los han consolidado como una de las grandes bandas del rock alternativo británico actual, su discografía arrancó con “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006) y alcanza de momento hasta “AM” (2013).

SE VIENE LA GIRA

Junto con el lanzamiento de “Tranquility Base Hotel & Casino”, Arctic Monkeys se embarcarán el 22 de mayo en Hollywood (EE UU) en una gran gira internacional que recorrerá los principales recintos y festivales. La banda pasó por Argentina, por última vez, en 2016.

Creada en 2002, la banda, liderada por su vocalista Álex Turner, evidenció sobre el escenario la evolución de su música, que ha experimentado una metamorfosis desde que hace más una década los cuatro jóvenes se hicieran un hueco en el mercado hasta alzarse en la cima del rock mundial.

Ya consagrados y con su último premio al mejor álbum del año de los Brit Awards 2014, Turner y los suyos dejan atrás una etapa y marcan un punto de inflexión en su carrera musical con nuevas letras, más energía y contundencia en sus conciertos.