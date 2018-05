Boca define su futuro en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima

El partido comienza a las 21.45 horas

Boca, flamante bicampeón del fútbol argentino, recibirá mañana a Alianza Lima en un partido potr por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en el que jugará ante un rival sin chances, necesitado de sacar un mejor resultado que Junior de Barranquilla en su visita a Palmeiras de Brasil, o quedará eliminado antes de lo previsto.

El encuentro se jugará a partir de las 21.45 en la cancha de Boca, popularizada como "La Bombonera" y será arbitrado por el paraguayo Mario Díaz de Vivar.

El grupo tiene como líder y clasificado a octavos de final al Palmeiras con 13 puntos, Junior lo sigue con 7, Boca 6 y Alianza Lima 1.

Boca, dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto, no depende de sí mismo para seguir adelante en la Libertadores, su gran objetivo del año, y quedó en una situación incómoda debido a que ganó un solo partido (a Juniors en La Boca) y perdió otro de local frente a los brasileños de Palmeiras, y su gran pecado fue que empató demasiado.

De manera que con ese panorama, Boca deberá ganarle a los peruanos y rogar que a la misma hora, en San Pablo, Palmeiras le gane o empate con Junior, dos resultados posibles.

Boca saldrá a buscar la victoria ante el equipo más débil del grupo con lo mejor que tiene a mano, incluídos el uruguayo Nahitan Nández y el colombiano Wilmar Barrios en el mediocampo, este último luego de haber faltado un par de partidos, más Carlos Tevez, el cordobés Cristian Pavón y el goleador Ramón "Wanchope" Abila en la delantera.

El capitán será el rosarino Pablo Pérez, aunque en el banco de suplentes estará el que llevaba la cinta hasta que se lesionó en octubre del año pasado, Fernando Gago, quien regresó al sábado pasado en el empate con Huracán (3-3) y demostró que su clase sigue intacta.

Boca se jugará su gran objetivo del año con lo mejor que tiene disponible y la ilusión de que logrará el objetivo para después ir en busca de un trofeo que conquistó en seis ocasiones, aunque si la mano viene torcida y no logra pasar la fase de grupos, el golpe será duro.

El equipo "Xeneize" se jugará una final ante los peruanos, y estará pendiente de lo que suceda en San Pablo con el Palmeiras, ya que ese resultado será tan importante como el propio.

Alianza Lima, un equipo con el que Boca igualó cero a cero en Perú, está eliminado de la Copa aunque no por esa razón regalará el partido en 'La Bombonera'.

El equipo peruano tiene como principales figuras al argentino Tomás Costa (ex Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Colón de Santa Fe) y al peruano Rinaldo Cruzado (ex Newell's Old Boys).

En cuanto al historial, jugaron tres partidos con un triunfo de Boca, otro de Alianza y el empate mencionado de la primera fecha del Grupo H en Lima.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón "Wanchope" Abila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Alianza Lima: Angelo Campos; José Guidino, Francisco Duclós, Luis Garro y O)scar Vílchez; Tomás Costa, Mario Velarde, Rinaldo Cruzado y Alejandro Hohberg; Maximiliano Lemos y Gabriel Leyes. DT: Pablo Bengoechea

Arbitro: Mario Díaz de Vivar, de Paraguay.

Rodney Aquino y Roberto Cañete

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 21.45.

"Tenemos que mejorar la imagen que dejamos en esta Copa, la idea es jugar bien en La Boca y seguir creciendo como equipo", adelantó el entrenador uruguayo de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, en sus primeras declaraciones ni bien llegó a Buenos Aires con el plantel.