Sin perdón: destrozaron y robaron alimentos en una escuela donde comen 570 chicos

Es la Primaria Nº32, de Arturo Seguí. Se llevaron toda la comida que había para los alumnos y provocaron vandalismo en las aulas. Es el quinto episodio de inseguridad que sufren en lo que va del año

Hartazgo es la palabra que puede que definir lo que siente la comunidad educativa de la escuela Primaria Nº32 de Arturo Seguí. Por quinta vez en lo que va del año fueron blanco de la inseguridad: destrozos, vandalismo y el robo de todos los alimentos que tenían para darles de comer a los 570 chicos que asisten todos los días al establecimiento.

Los delincuentes aprovecharon el fin de semana para ingresar y vandalizar lo que encontraron, violentando la puerta principal y barreteando los demás accesos.

Y lo que hicieron una vez adentro no fue mejor: se robaron carne, pollos, paquetes de fideos, arroz, puré de tomate, galletitas, mermelada, y lo que no se llevaron se encargaron de que no se pudiera usar porque lo tiraron al piso.

Incluso, según el testimonio del padre de una alumna de 3º grado, utilizaron una de las aulas como baño.

Este hecho de inseguridad fue descubierto durante el fin de semana, lo que permitió, según informaron las autoridades, ya hacer algunas reparaciones, pero coincidió que hoy no había agua y no pudieron limpiar, por eso las clases debieron suspenderse.

Igualmente "si hoy hubiéramos dado clases el comedor no habría funcionado porque no tenemos nada", confiaron desde la escuela.