Calles dinamitadas, basura y oscuridad en 14 entre 73 y 81

El tramo más complicado está entre 74 y 75. Piden luminarias para una plaza creada por los vecinos y mejorar la limpieza

Vecinos de Altos de San Lorenzo piden obras y mejoras urgentes para la zona de 14 de 73 a 81, casi en el límite con la localidad de Villa Elvira.

Uno de los principales reclamos de los vecinos está relacionado con el estado que presenta la calle 14 de 73 a 76, con numerosos pozos que hacen intransitable la zona para cientos de vecinos.

“Hicimos las quejas y presentaciones ante la delegación municipal y al 147 de la Municipalidad. En la delegación nos dicen que en la gestión anterior se llevaron todo, que no dejaron nada, pero ya llevan más de dos años y no aparecen las soluciones. Estamos cansados de que nos den el mismo argumento y no pongan otra actitud para solucionar las cosas”, dijo Jorge Vicchi, uno de los vecinos que se comunicó con este diario.

El vecino planteó que la peor parte se la lleva la esquina de 14 y 75. “El pozo ocupa todo el ancho de la esquina y prácticamente está intransitable. Es muy peligroso porque no pueden entrar ambulancias, taxis, ni remises o bien los patrulleros en caso de emergencia por un tema de salud o seguridad”.

BASURA Y OSCURIDAD

A su vez, los vecinos reclaman urgentes mejoras, limpiezas e iluminación para una plaza que está en 14 entre 81 y 82. “Hay otros espacios verdes que están muy bien iluminados, pero otros, como nosotros, que no tenemos nada. Ni siquiera pasan a recolectar la basura y menos aún algún barrendero”.

Los frentistas aseguran que hicieron todas las gestiones administrativas correspondientes para los diferentes reclamos que tienen, pero “no hemos sido escuchados”. Por eso, afirman, “queremos hacer públicas las demandas, para que alguien tome una decisión que nos de una solución a todas las demandas que presentamos y no necesitan mucho presupuesto”.

Los frentistas aseguran que “nosotros ponemos plata de nuestro bolsillo, pero no tiene que ser una situación normal. La Municipalidad debe responder a nuestros pedidos porque hicimos muchos y no le dieron solución a ninguno”.

“Altos de San Lorenzo también es parte de La Plata, y así como se realizan obras y se suman servicios en otros puntos de la Ciudad, queremos que también llegue eso a nosotros”, agregaron.