Llaver se quedó con carrera de Súper TC 2000

El mendocino Bernardo Llaver, con Chevrolet Cruze, se impuso en la final del Súper TC 2000, que por la cuarta fecha del campeonato se disputó en el circuito de Potrero de los Funes, San Luis.

El oriundo de San Martín, Mendoza, que ganó anteayer la carrera clasificatoria, superó a Martín Moggia (Fluence) y al mendocino Julián Santero (Corolla) tras las 18 vueltas de la final al trazado de 6.270 metros.

Luego se ubicaron Matías Milla (Fluence), Matías Rossi (Toyota), Agustín Canapino (Cruze), José Manuel Urcera (Citroen), Damián Fineschi (Toyota), Facundo Ardusso y Facundo Chapur (Citroen) entre los diez primeros.

Disputadas cuatro fechas, el Súper TC 2000 tiene como líder a Ardusso con 97 puntos, seguido por Canapino (64) y Pernía (56).

La próxima carrera tendrá lugar el domingo 3 de junio en el autódromo santafesino de Rafaela.

“Estoy muy contento por este triunfo. Si bien pareció simple, es muy difícil manejar acá en Potrero, si te equivocas, perdes todo. El equipo me entregó un auto muy superior. Lo único que tenía que hacer era no equivocarme. El comienzo de año me costó, tenía potencial pero no se me daba. Este fin de semana se me dio todo y pude aprovechar el auto que me entregó el equipo”, aseguró el mendocino bernardo Llaver.

Por su parte, Martín Moggia dijo: “Este podio me da mucha felicidad, le agradezco al equipo por el auto que me entregó. En rendimiento del Renault Fluence es excelente. Trabajamos de menor a mayor y por eso me pone tan feliz este resultado. Veníamos al límite, un error y perdíamos todo, por eso en este circuito hay que estar concentrado hasta el final de la carrera”, subrayó.