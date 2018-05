El abejorro Bombus affinis pasó a integrar la lista de especies en riesgo de extinción 

Según la información difundida en las últimas semanas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el abejorro Bombus affinis pasó a formar parte de la lista de especies en peligro de extinción.

Esta nueva clasificación ha generado una gran preocupación en el país del norte debido a que es un insecto que se encuentra en varios poblados en donde es parte fundamental del ecosistema cumpliendo una función primordial: la polinización natural de una gran cantidad de flores.

"Son insectos fundamentales para la biodiversidad sin los cuales los prados y los bosques no pueden sobrevivir", evaluó el director del organismo antes citado, el licenciado en biología Tom Melius.



Según se detalla en el parte emitido por la secretaría que regula la vida silvestre en Estados Unidos se trata del primer insecto de la familia de las abejas que entra a la lista de animales en peligro de extinción en el territorio de Estados Unidos.

First U.S. Bumblebee Officially Listed as #Endangered - https://t.co/Siu6BE8rty | #bombusaffinis pic.twitter.com/UQqWXwJZuV