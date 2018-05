Los tres candidatos de La Volpe para ganar el Mundial

Ricardo La Volpe, durante una extensa entrevista que le realizó un matutino porteño en su edición de hoy opinó que "En un 90 por ciento, entre España, Brasil y Alemania saldrá el campeón en el Mundial de Rusia".

"Están bien ensamblados, no se basan solo en las individualidades", completó el concepto el DT argentino de larga trayectoria en diversos países.

Cuando se refirió a la Argentina La Volpe señaló que "Noto pesimismo en la Selección. Será porque fue mala la eliminatoria y echaron a los técnicos. Hay un poco de desconcierto, es verdad. Pero el 70% son los jugadores, no el DT. El técnico, la filosofía, el sistema, la forma de jugar son el 20 o el 30%".

Y añadió "Lo que un técnico no puede es inventar: si vas a poner a Di María en una línea de 5, no. ¿Qué oficio tiene para hacer eso? A los jugadores hay que ponerlos en su lugar natural. Muchos consideran que Argentina no va a hacer un buen Mundial, pero tiene jugadores de jerarquía y uno, en particular, que es desequilibrante. Si Messi mantiene su buen momento, y sabemos explotarlo, la Argentina puede estar peleando en las semifinales".