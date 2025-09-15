El lunes arrancó pasado por agua. Pasadas las 5 de la mañana se largó una fuerte lluvia y con el correr de las horas siguió una débil garúa, de esas que molestan pero también mojan. Lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura en su pronóstico de este 15 de septiembre que las precipitaciones se extenderán al menos hasta el mediodía, con chances del 40%.

Es que para la tarde el organismo anticipa cielo algo nublado y con vientos del este. La mínima estimada es de 12 grados y la máxima de 19 grados

Cómo sigue el tiempo en La Plata

Ya para mañana el SMN indica que será una jornada que comenzará con neblinas matinales y que luego el cielo se presentará algo nublado. El termómetro oscilará entre los 10 y los 20 grados, con vientos soplando del este y el noreste.

El miércoles, en tanto, será un día mayormente nublado, con 13 grados de mínima y 22 de máxima. Las mismas condiciones se anuncian para el jueves, con 15 y 22 grados. En tanto que aún se espera más nubosidad el viernes, con apenas el 10% de chances de lluvias.