El Tren Roca llega a La Plata y normaliza el servicio de cabecera a cabecera

Durante el fin de semana sólo lo hacían hasta Villa Elisa debido a trabajos en Tolosa
El Tren Roca normalizó su servicio y realiza su recorrido completo luego que durante el fin de semana lo brindara en manera limitada entre Plaza Constitución y Villa Elisa.
Las tareas realizadas durante el fin de semana consistieron en el recambio de 400 metros de tendido de vía en Tolosa, donde se reemplazaron durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituyó la piedra balasto, además de la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías.
Para realizar estos trabajos, tanto el sábado como el domingo las formaciones no llegaban a La Plata y lo hacían sólo hasta Villa Elisa, pero desde hoy los servicios se se realizan de cabecera a cabecera, para comodidad de los miles de pasajeros que utilizan a diario esta línea ferroviaria.
La obra realizada contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata, trabajos que comenzaron el 9 de septiembre de 2024 e incluye la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet.
La última renovación integral del tendido de vías de este sector se produjo hace 55 años, en 1970, período en el que sólo recibió reparaciones menores, lo que generó la existencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos.
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
