Olimpo sorprendió a los tucumanos e igualó sobre el final

Olimpo de Bahía Blanca, que desde hace varias fechas realiza una especie de gira de despedida de la Superliga luego de descender a la B Nacional, esbozó una sonrisa esta noche al igualar de visitante con Atlético Tucumán, 1 a 1, en un partido que lo tuvo como principal protagonista para sorpresa de los locales y en el marco de la 26ta y penúltima jornada del certamen.

Los tucumanos se pusieron en ventaja en el arranque del segundo tiempo por intermedio de Leandro Díaz, quien anotó a los 10 minutos de penal, mientras que la justicia llegó a tres minutos del final cuando Lucas Mancinelli ejecutó con precisión un tiro libre que pegó en la parte interna del poste derecho y se metió en el arco.

El punto no le aporta demasiado a Olimpo, que ya descendió y sigue en el fondo de la tabla con 14 puntos, pero es una caricia para un grupo de futbolistas que hace rato perdió la brújula y llegó a Tucumán descendido y con técnico interino, porque Darío Bonjour se hizo cargo a mitad de semana luego de la renuncia de Cristian Bassedas.

Atlético Tucumán esperaba otra despedida ante su público -no volverá a jugar en el Monumental este semestre- y los dos puntos que dejó escapar duelen porque se aleja definitivamente de la chance de llegar a la Copa Sudamericana y pueden repercutir en el promedio de la próxima temporada A los tucumanos les costó imponer su supremacía futbolista ante un rival que descendió hace varias fechas y salió a jugar sin presiones.

En la jornada del final de la Superliga, Atlético Tucumán visitará a Lanús y Olimpo se despedirá de la categoría como local ante Talleres de Córdoba.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Guillermo Acosta, Rafael García, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Alejandro Melo, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y David Barbona; Favio Álvarez y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski

Olimpo de Bahía Blanca: Jorge Carranza; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Nicolás Herranz y Pedro Silva Torrejón; Lucas Mancinelli, Facundo García, Daniel Ibáñez y Said Llambay; Axel Rodríguez y David Depetris. DT: Darío Bonjour.

Goles en el segundo tiempo: 10m Díaz (AT) y 42m Mancinelli (O).

Cambios: en el primer tiempo, 34m Franco Troyanski por Depetris (O). En el segundom tiempo: 20m Hernán Hechalar por Melo (AT), 29m Tomás Cuellos por Álvarez (AT), 32m Ismael Blanco por Díaz (AT), 45m Robertino Lanziani por Carranza (O).

Amonestados: Llambay, Torrejón, García (O).

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.