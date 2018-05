A puro escándalo: en la vida como en la tele, Arturito tira petardos

| Publicado en Edición Impresa

“La Casa de Papel”, serie éxito de Netflix, tiene sus fans pero también sus detractores. Contra ellos, el actor Enrique Arce, que encarna a “Arturito”, salió a contestarles sin filtro.

Hace unos días, Gabriel “El Puma” Goity se pronunció al respecto. “Me tienen harto, es una garompa… como no hay ficción argentina, la gente dice ‘Ay, qué maravilla los actores gallegos’. Son cuatro de copas, cualquier actor nuestro es cinco mil veces mejor. ¿Qué tienen de genial?”, cuestionó el actor.

Dady Brieva brindó una opinión similar: “No me parece que los actores sean buenos. La idea original es buena. El idioma español no me seduce. Me jode al oído”, dijo respecto a sus preferencias como espectador.

Pero ayer, en una nota con “Los ángeles de la mañana”, Arturito contestó de manera desafiante a las críticas: “Esto es muy fácil, se alquila una sala, se coge un texto y cualquiera de los dos que se ponga a hacer una escena conmigo para ver quién gana”.

“Yo me la juego con cualquiera, con Ricardo Darín y Guillermo Francella no, pero con estos seguro. Además, lo hago con acento argentino”, exclamó. “Que intenten hacer una escena de Arturito, a ver si pueden”, retrucó.

¿Cómo reacciona él a que cuestionen la serie? “Me da igual, es como cuando la gente critica a Messi. Necesitan sus minutitos de gloria y es legítimo. No se cuáles son las circunstancias de estos caballeros”.

Y Arturito no sólo se peleó con famosos sino con anónimos en las redes sociales. Fue a partir de que le cuestionaron su romance con Belén Francese.

“La Francese, mucha mina para ese zapato“, le tiró una seguidora, y provocó una tremenda respuesta de Arce: “Contigo si que no me iría ni a cobrar una herencia! Eres horrorosa (por fuera) y me da que por dentro también. Consíguete una vida, anda, y deja a la gente en paz”.