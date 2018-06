Juan “Pichi” Mercier le dijo adiós a San Lorenzo

| Publicado en Edición Impresa

El volante Juan “Pichi” Mercier se despidió ayer de San Lorenzo luego de seis años en el club. Desde su cuenta oficial de Instagram, el volante anunció el final de su etapa en el “Ciclón” luego de seis años, que incluyó la conquista de una Copa Libertadores en 2014, un título local -Torneo Inicial 2013- y una Supercopa Argentina en 2015. “A toda la familia cuerva quiero anunciarles que me reuní con Matías Lammens y le manifesté mi decisión de no continuar con el vínculo que me une al club”, escribió el “Pichi” en su perfil oficial.