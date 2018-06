Que las desgracias ajenas no tapen nuestras preocupantes miserias

| Publicado en Edición Impresa

Por NICOLÁS NARDINI

nnardini@eldia.com

El domingo terminó con una forzada sonrisa de los que creen que los resultados inesperados de las otras potencias del fútbol mundial mitigan nuestras propias falencias. Aquello de mal de muchos consuelo de todos podría convertirse en una trampa si la Argentina no realiza una urgente introspección para enderezar un rumbo que parece llevarnos a un seguro naufragio. La derrota de Alemania, el empate de España del último viernes y la igualdad de Brasil en el último turno de la Copa del Mundo no maquillan la preocupante producción albiceleste ante la ignota Islandia.

Antes que mirar de reojo y gozar con las penas ajenas, lo que se impone es una profunda y sincera autocrítica que pueda ser la piedra basal de un repunte que nos salve de un papelón histórico en Rusia, una manera de denominar una hipotética eliminación en primera ronda para un equipo que cuenta en sus filas con el mejor jugador del planeta. Guste más o menos, que Messi es un futbolista de otra galaxia, a esta altura, ya parece estar (por fin) fuera de toda discusión. Entonces, que Sampaoli siga sin resolver cuál es la mejor manera de acompañarlo para que su fútbol celestial sirva para brindarle soluciones a nuestra Selección Nacional es un verdadero enigma. Las horas libres otorgadas por el cuerpo técnico al plantel tanto en el tramo local de la preparación, como en la ciudad deportiva del Barcelona y, luego, en Bronnitsy, invitan a la lectura de que al DT le sobraba tiempo para plasmar una idea de juega o, por el contrario, a que carece de liderazgo para imponer sus cargas horarias aún a riesgo de las caras largas de las estrellas que componen nuestra plantilla.

Si nos ceñimos a la primera mirada, resulta a todas luces elocuente no sólo que no sobró tiempo de preparación, sino además que faltaron horas de ensayo y convencimiento para que los jugadores captaran una idea que, al menos de momento, brilla por su ausencia. Ahora bien, si nos atenemos a la segunda hipótesis, la conclusión sería alarmante, pues denotaría un liderazgo frágil, casi imperceptible, ante jugadores que parecen hacer un culto de la autogestión. Poco alienta a creer lo contrario la catarata de declaraciones de Sampaoli en las que, una y otra vez, dijo que es “el equipo de Messi”, desmarcándose de una función que le fue confiada por la AFA con un contrato casi vitalicio, hasta la Copa del Mundo de 2022.

El tren ya partió. La competición está en marcha y no hay tiempo para medidas de fondo. Con lo que hay, el DT debe encontrar soluciones. El problema es que las carencias del equipo asoman por todos lados, se atasca ante planteos defensivos de sus rivales, no tiene variantes de ataque que rompan con lo establecido, la zona media no es convincente y la defensa no da garantías. Por si algo le faltaba a este panorama desolador, no parece haber acertado el DT, tampoco, en la elección del arquero.

Ante Croacia se pone en juego todo. El sueño del mejor jugador del mundo, el prestigio de una Selección que (a no olvidarlo) defiende aún su condición de subcampeona del mundo y la ilusión de un país futbolero como pocos. En el transcurrir de la final anticipada del jueves se verá si Sampaoli sorteó el laberinto en el que se encuentra perdido desde que se puso en buzo de DT albiceleste.