¡Miserables! Pagó $10 mil a los ladrones que le robaron la prótesis de su hijo

Una mujer que había viralizado en las redes sociales un asalto que sufrió en su casa de la ciudad de Trelew y le rogaba a los delincuentes que le devolvieran una prótesis para su hijo discapacitado de 5 años, logró recuperarla tras pagarle al ladrón un rescate de diez mil pesos. "Buen día a todos!!! Recuperamos la prótesis de mi hijo, obvio pago de por medio. Un placer hacer negocios con la escoria social que nos rodea", publicó en las últimas horas Adriana Jaramillo (38) en su cuenta de Facebook, en la cual también publicó el chat que mantuvo con el delincuente, en el cual se exigía dinero a cambio para devolverle lo robado.

El hecho fue confirmado a Télam por el jefe de la Policía de Chubut, comisario general Miguel Ramón Gómez, quien aseguró esta mañana a Télam que "está en desarrollo una investigación que seguramente terminará con allanamientos en las próximas horas". En tanto el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut, con asiento de Trelew, subcomisario Mauricio Zavala, explicó que se está realizando "una investigación para dar con los delincuentes", aunque reconoció que "la tarea no será sencilla".

Jaramillo es la madre de Santino (5), un niño que desde su nacimiento padece una dificultad neuromotriz que le impide mantenerse erguido y gracias a esa prótesis "tiene autonomía, si no tiene que estar acostado o sentado en la silla postural". "Siempre he luchado para Santino, desde que nació el 20 de marzo del 2013, y esa prótesis que me habían robado es oro para la libertad de mi hijo que pese a las limitaciones tiene con eso algo de autonomía", explicó Adriana. El hecho ocurrió el fin de semana pasado cuando al menos dos delincuentes ingresaron a su vivienda y le robaron varios objetos, entre ellos la prótesis de su hijo sin la cual el niño tiene que estar postrado.

Tras el robo, Jaramillo publicó en su cuenta de Facebook: "A ustedes señores delincuentes que desvalijaron prácticamente mi casa les presento a Santino, les ruego por favor que recapaciten y que me hagan el favor de devolver las prótesis de mi hijo. Hoy por ejemplo no pudo pararse en todo el día, no pudo bipedestar. Le hacen falta sus valvas, sus inmovilizadores y el sistema neurosensorial theratogs que ustedes se llevaron y que no le sirve a nadie, solo a mi hijo". La publicación en la red social acompañada con fotos de Santino el lunes 18 se viralizó, pero como no tuvo respuestas, dos días después volvió a publicar otro mensaje, en el que ofrecía 8.000 pesos de recompensa a quien pudiera devolverle la prótesis.

Eso hizo que los delincuentes se contactaran a través de una "cuenta trucha" en la madrugada de ayer donde le exigieron 15.000 pesos, pero tras un regateo, aceptaron el pago de 10.000 pesos para devolver lo robado. "No se abla mas chavona, espera que te llame a la noche y acemo el negocio (sic)", le respondieron los asaltantes, según la captura de pantalla que hizo pública la propia víctima. Adriana juntó el dinero y concurrió al barrio Inta en horas de la madrugada donde un encapuchado la esperó en la calle 25 de Mayo, en la periferia de Trelew, donde le entregó el bolso con las prótesis a cambio del monto pactado. El jefe de la policía del Chubut, Comisario General Miguel Ramón Gómez, confirmó esta mañana en diálogo con Télam que "está en desarrollo una investigación que seguramente terminará con allanamientos en las próximas horas".