Natacha estalló luego de que le negaran visitar a Morena Rial

La hija del conductor se encuentra internada por una úlcera sangrante

Morena Rial atraviesa un duro momento de salud en medio de su conflicto con su padre y la separación de su novio, además de problemas económicos que se encargó de compartir vía redes sociales.

En las últimas horas la joven fue internada en la Clínica Finochietto y recibió varias tranfusiones de sangre por un cuadro de úlcera sangrante, que estaría asociado con el estrés.

Natacha Jaitt decidió visitarla pero se encontró con que no la dejaban entrar. “Bueno acá me están prohibiendo el ingreso para ver a Morena Rial. El señor me dice que son órdenes de arriba. Quiero el nombre y el apellido de quien me prohíbe entrar”, expresó la mediática en un video.

En otras imágenes, Natacha relató además cuál es la situación actual de Morena.“Ella me había dicho que tenía un problemita, una pavada. Me mentía, no decía la verdad. Yo le dije que llamara al médico y como no lo llamaba, me empecé a preocupar mucho más. Anahí, una amiga de ella que es de Córdoba, corrió a llevarla al médico. Incluso hoy hablé con el médico”, recordó.

Y siguió: “More llegó prácticamente, por llamarlo directamente así sin vueltas, casi muerta. Tuvo una úlcera sangrante, provocada por automedicarse con sedantes, millones y millones de sedantes. Una nena de 19 años. Sedantes comprados en el mercado negro”.