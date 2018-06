La Selección Sub 20 de rugby ganó en el Mundial ante Escocia

El seleccionado argentino Sub 20 de rugby se impuso hoy a su par de Escocia, por 29 a 13, en partido de la segunda ronda del grupo B del Mundial de la categoría, que se disputa en Francia. En el estadio Aime Giral de la ciudad de Perpignan, el conjunto dirigido por José Pellicena venció con los tries marcados por Juan Pablo Castro, Leopoldo Herrera y Mateo Carreras, además de un try penal.

Hubo un penal y dos conversiones de Juan Bautista Daireaux para el elenco albiceleste que sumó punto bonus y se repuso de la caída ante Inglaterra (18-39).

Los Pumitas alinearon inicialmente a Rodrigo Martínez, Leonel Oviedo y Lucio Sordoni; Salvador Ochoa y Lucas Paulos; Joaquín de la Vega (capitán), Santiago Grondona y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Juan Bautista Daireaux; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan P. Castro y Leopoldo Herrera; Santiago Carreras.

Luego ingresaron Mayco Vivas, Gonzalo Hughes, Manuel Nogués, Agustín Milet y Santiago Ruiz. Por la misma zona, Inglaterra vapuleó a Italia, por 43-5, para acceder a la siguiente instancia del certamen, instalándose en la primera posición con 10 puntos.

Precisamente, Los Pumitas se enfrentarán este jueves en la ciudad de Beziers al combinado de Italia para garantizar su pasaje a la segunda ronda. Los demás resultados de la jornada fueron los siguientes: Nueva Zelanda 42-Gales 10; Australia 54-Japón 19 (grupo A); Francia 24-Georgia 12; Sudáfrica 30-Irlanda 17 (grupo C).