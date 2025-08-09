9 de Agosto de 2025 | 02:21 Edición impresa

Hoy

Música

Festival de Folclore.- Hoy desde las 14 en Plaza Moreno, 12 y 54, se presentan Los Tekis, Los Tabaleros, Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllón, La Cincha, Tierra Negra, La Juntada Platense, Payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta y Ballet Cimarrón.

La Plata, ciudad que canta.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, recital coral que protagonizarán El Grupo Vocal “Andén 44” que dirige Viviana Danon, El Coro Arco Iris dirigido por Nahum Recalde y el Coro Juvenil de la UNLP a cargo de Fernando Tomé.

Zambayonny.- Hoy a las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

La Cumparsita Rock.- Hoy a las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Cielo Razzo.- Hoy a las 20 en 58 entre 10 y 11.

Dr Queen y Bowie.- Hoy a las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Gustavo Giordano y Lara Ferreyra.- Hoy a las 12 en 31 y 50, melódico bailable.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Rock en Plaza Rocha.- Hoy desde las 15.30 en 7 y 60, se presentan: La Secta, Villelisa, Bisturí y Donde Está Jimmy.

Música en la Glorieta.- Hoy desde las 15 en Plaza San Martín, 7 y 54, se presentan Elgarte-Galeliano Dúo y Cappella Del Plata

Música en Plaza Italia.- Hoy desde las 16 en 7 y 44, se presentan Max Nordau Klezmer Band, Blaky Balkan Band, Ballet Mandili de la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, La Plata y Ensenada.

Cuidado Piantadino.- Hoy a las 16.30 en el Museo del Automóvil, 1 entre 34 y 34, tango.

Cine

Los desaparecidos de Racing.- Hoy a las 17 en el CPM, 54 entre 4 y 5, documental de Rodolfo Petriz. Proyección gratuita.

Por tu bien.- Hoy a las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Axel Monsú.

Muerte y Pueblo + Crónica de un niño solo.- Hoy a las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, proyección del corto de Nemesio Juárez y el largometraje de Leonardo Favio, en fílmico, en el marco de la reapertura oficial del Cine Select.

Teatro

Nachito Saralegui.- Hoy a las 21 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Tecnophilia.- Hoy a las 21 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Umbral, los recuerdos no tienen moral.- Hoy a las 21 en La Mercería, 1 entre 34 y 35.

Flaco Pailos: Pollerudo.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, unipersonal del humorista cordobés.

La jabonería de Vieytes y Josefa (una historia nunca ocurrida).- Hoy a las 19.30 en Tres Suelos, 1 entre 11 y 12, con Adriana Gentilcore y Gabriel Lugones.

Las olas (des)conociendo a Coriolano.- Hoy a las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.

Fakeland SA.- Hoy a las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.

Campi.- Hoy a las 21.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, presenta “Monólogos argentinos”.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- Hoy a las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dirección y dramaturgia: Gastón Figueiredo Cabanas.

Cumbia Morena cumbia.- Hoy a las 21 en El altillo del Sur, 1 casi 67, de Mauricio Kartum con dirección de Homero Di Luca.

Bye Bye.- Hoy a las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, comedia con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

La tortilla.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal clown de “carpanta payasa”.

Fauna Postal.- Hoy a las 21 en Dynamo, 17 y 68. Dramaturgia y dirección: Chapi Barresi.

1999, pequeño testamento apócrifo.- Hoy a las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Si yo en silla y el público habla.- Hoy a las 17 y a las 19 en la vidriera del Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, con dirección de Beatriz Catani en el marco del Proyecto Atlas (de) las obras perdidas. Entrada libre y gratuita.

Infantil

El Ratón Pérez.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre.

Exposiciones

Centro de Fotografía Contemporánea.- Hoy desde las 15 en el CFC, Diagonal 77 entre 5 y 6, recorrido por el centro, fotos y charlas. Se suspende por lluvia.

Domingo

Música

Coro de Niñxs.- Mañana a las 17 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el conjunto coral infantil que dirige Mónica Dagorret brindará obras sacras de, entre otros, César Franck y Léo Delibes. Entrada gratuita con reserva online.

Circuito Coral Platense.- Mañana a las 16.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, concierto con la participación del Coro de Niños Cantores de Córdoba, dirigido por Santiago Serna y el Coro Juvenil Mixto dirigido por María Luz Salinas, ambos pertenecientes al Instituto Superior Domingo Zipoli. Serán recibidos por el Coro Municipal de Personas Mayores dirigido por Raúl Salvatierra, con preparación vocal de María José Liuzzi. Entrada libre y gratuita.

Guillermo Saidón.- Mañana a las 18 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentará el pianista. Interpretará obras de Bach, Mozart, Mendelssohn y Chopin. Entrada libre y gratuita.

Festival folclórico.- Mañana a las 14 en el gimnasio Juan B. Justo, 32 y 169, Berisso, se presentan Fiore Ayllon Grupo, Los Hermanos Herrera, Juncal y Ceferino Céspedes.

Titanes en el Swing.- Mañana a las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

La Peña Criolla.- Mañana a las 12.30 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, se presentan: Nelly Pacheco, La Típica Santiagueña y Andre Camaño.

Danza

Próximo movimiento!.- Mañana a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, ciclo de danza con Symphony (Laura Cucchetti), Una Cajita de Fanzines. Lecturas en movimiento (Marina Lanfranco y Aurelia Osorio), Grito Colectivo: Memoria!, CAFI Escuela de Danzas Tradicionales «José Hernández», Tu nombre ya no es una palabra (Diana Rogovsky).

Cine

Solaris.- Mañana a las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, de Andrei Tarkovski en el marco del ciclo Encuentros con el Séptimo Arte y Cine Caminante.

Una muerte silenciosa.- Mañana a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Sebastián Schindel.

Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más.- Mañana a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio. Se proyecta en 35mm. Entrada gratuita.

El casero.- Mañana a las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Matías Luchessi.

Popular tradición de esta tierra.- Mañana a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Mariano Llinás en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.

Teatro

El pabellón de los millennials.- Mañana a las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Diego Biancoto.

El principio de Arquímedes.- Mañana a las 18.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Josep María Miró con dirección de Sara Mon.

Bye Bye.- Mañana a las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, comedia con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

Los sirvientes.- Mañana a las 19 en El altillo del Sur, 1 casi 67, de Adriana Tursi con dirección de César Palumbo.

Rayuela.- Mañana a las 19 en Dynamo, 17 y 68.

¿Cómo estarán mis helechos?.- Mañana a las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Cuánto vale una heladera.- Mañana a las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Infantil

Aladín.- Mañana a las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, con dirección de Leo Ringer.

Digital Circo.- Mañana a las 16 en 10 entre 46 y 47.

Festival Día del Niño.- Mañana desde las 14 en Plaza Moreno, 12 y 50, se presentan Los Cazurros, La Cirquesta y Canticuenticos.