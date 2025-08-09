Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Kicillof calificó de "delirio cósmico" los anuncios de Milei por cadena nacional
Kicillof calificó de "delirio cósmico" los anuncios de Milei por cadena nacional
Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación
El duro relato de la novia platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasaron en el Aeropuerto de Cancún
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
VIDEO.- Tiros y corridas en el corazón de Nueva York: adolescente abrió fuego en el Times Square y hay varios heridos
VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
Lanzaron en La Plata la Agencia de Prevención y Asistencia de las Adicciones
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing en La Bombonera: hora, formaciones y TV
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Crece la polémica por cambios en lugares de votación en La Matanza
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
La agenda cultural más completa para pasarla bien este sábado en La Plata
Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este sábado 9 de agosto
Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se calificó como “escandalosa” la diferencia entre los resultados de la primera y la segunda evaluación
A raíz del escándalo por el supuesto fraude, ninguno de los 117 aspirantes que se presentaron el jueves pasado para revalidar sus notas en el examen de residencias médicas logró igualar el resultado obtenido en la prueba del 1º de julio, en la que se encontraron “inconsistencias”. En esta instancia, la mejor calificación fue 76 puntos y la peor 28.
El anuncio fue comunicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa habitual. “En la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la del segundo examen es absolutamente escandalosa”, afirmó.
A su vez, consideró que la nueva evaluación “no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”.
Al brindar detalles sobre los resultados, el funcionario dijo que eran 141 los aspirantes que debían revalidar la nota, pero solo se presentaron 117. Todos estuvieron por debajo de la nota cuestionada. De ese total, 109 son extranjeros.
Según fuentes del operativo, uno de los estudiantes que en el primer examen obtuvo 96 puntos, en la nueva instancia alcanzó 63 puntos.
A su vez, las seis personas que habían obtenido 95 puntos ahora lograron puntuaciones que van de 30 y 65. Por su parte, los diez que habían conseguido 94 puntos obtuvieron entre 39 y 67. Mientras, la calificación más baja fue de 28 puntos.
LE PUEDE INTERESAR
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
LE PUEDE INTERESAR
Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros
La decisión de realizar un segundo examen surgió tras detectarse resultados anómalos y sospechas de fraude en la primera instancia.
El Ministerio de Salud denunció penalmente a un médico ecuatoriano tras la viralización de un video que lo mostraba grabando el examen con lentes con una cámara oculta. Se sospecha que enviaba las imágenes al exterior para recibir las respuestas a través de un auricular.
Las autoridades confirmaron la existencia de grupos pagos en Telegram y WhatsApp donde se vendían las resoluciones y respuestas de la prueba.
El nuevo examen se realizó con un fuerte operativo de seguridad, prohibiendo el ingreso de cualquier dispositivo electrónico.
En el hall del edificio se realizó un primer control de asistencia mediante el DNI. Luego, los aspirantes subieron al segundo piso, donde se llevó a cabo el examen. Antes de ingresar al aula, hubo una segunda revisión que incluyó detectores manuales y la retención de celulares y otros dispositivos electrónicos. Los participantes se sentaron con una distancia de un metro entre sí y, pasado el horario de las 9:25, no se permitió el ingreso de más personas.
Con respecto a los exámenes, los aspirantes llegaron media hora antes del inicio y, aunque fueron divididos en cuatro temas, la modalidad fue idéntica a la de la primera instancia: un cuestionario de opción múltiple con 100 preguntas.
También se estableció como condición que la nota original se mantendría únicamente si el nuevo resultado no mostraba una variación superior al 10 por ciento, garantizando así que las diferencias en la revalidación fueran mínimas para preservar la validez de la calificación inicial.
Uno de los postulantes ecuatorianos que rindió por segunda vez admitió a la salida que “el examen fue más difícil” y que creía que iba a sacar “menos nota que en el anterior”, un pronóstico que finalmente se cumplió para todos los participantes que se presentaron.
La sospecha surgió luego de que en el Examen Único de Residencias rendido el 1º de julio se registraron calificaciones promedio superiores a las de años anteriores. Las notas más altas oscilaron entre 96 y 86 puntos.
De este modo, un comité conformado por tres funcionarios del Ministerio de Salud decidió que los aspirantes que obtuvieron dichas notas debían rendir nuevamente el examen.
En la segunda evaluación la mejor calificación fue de 76 puntos y la más baja de 28
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí