Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad |Para las Residencias

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Se calificó como “escandalosa” la diferencia entre los resultados de la primera y la segunda evaluación

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

De los 141 aspirantes 24 no se presentaron para revalidar / WEB

9 de Agosto de 2025 | 02:08
Edición impresa

A raíz del escándalo por el supuesto fraude, ninguno de los 117 aspirantes que se presentaron el jueves pasado para revalidar sus notas en el examen de residencias médicas logró igualar el resultado obtenido en la prueba del 1º de julio, en la que se encontraron “inconsistencias”. En esta instancia, la mejor calificación fue 76 puntos y la peor 28.

El anuncio fue comunicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa habitual. “En la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la del segundo examen es absolutamente escandalosa”, afirmó.

A su vez, consideró que la nueva evaluación “no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”.

Al brindar detalles sobre los resultados, el funcionario dijo que eran 141 los aspirantes que debían revalidar la nota, pero solo se presentaron 117. Todos estuvieron por debajo de la nota cuestionada. De ese total, 109 son extranjeros.

Según fuentes del operativo, uno de los estudiantes que en el primer examen obtuvo 96 puntos, en la nueva instancia alcanzó 63 puntos.

A su vez, las seis personas que habían obtenido 95 puntos ahora lograron puntuaciones que van de 30 y 65. Por su parte, los diez que habían conseguido 94 puntos obtuvieron entre 39 y 67. Mientras, la calificación más baja fue de 28 puntos.

LE PUEDE INTERESAR

Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas

LE PUEDE INTERESAR

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

La decisión de realizar un segundo examen surgió tras detectarse resultados anómalos y sospechas de fraude en la primera instancia.

El Ministerio de Salud denunció penalmente a un médico ecuatoriano tras la viralización de un video que lo mostraba grabando el examen con lentes con una cámara oculta. Se sospecha que enviaba las imágenes al exterior para recibir las respuestas a través de un auricular.

Las autoridades confirmaron la existencia de grupos pagos en Telegram y WhatsApp donde se vendían las resoluciones y respuestas de la prueba.

El nuevo examen se realizó con un fuerte operativo de seguridad, prohibiendo el ingreso de cualquier dispositivo electrónico.

En el hall del edificio se realizó un primer control de asistencia mediante el DNI. Luego, los aspirantes subieron al segundo piso, donde se llevó a cabo el examen. Antes de ingresar al aula, hubo una segunda revisión que incluyó detectores manuales y la retención de celulares y otros dispositivos electrónicos. Los participantes se sentaron con una distancia de un metro entre sí y, pasado el horario de las 9:25, no se permitió el ingreso de más personas.

Con respecto a los exámenes, los aspirantes llegaron media hora antes del inicio y, aunque fueron divididos en cuatro temas, la modalidad fue idéntica a la de la primera instancia: un cuestionario de opción múltiple con 100 preguntas.

También se estableció como condición que la nota original se mantendría únicamente si el nuevo resultado no mostraba una variación superior al 10 por ciento, garantizando así que las diferencias en la revalidación fueran mínimas para preservar la validez de la calificación inicial.

Uno de los postulantes ecuatorianos que rindió por segunda vez admitió a la salida que “el examen fue más difícil” y que creía que iba a sacar “menos nota que en el anterior”, un pronóstico que finalmente se cumplió para todos los participantes que se presentaron.

Tras la sospecha de fraude

La sospecha surgió luego de que en el Examen Único de Residencias rendido el 1º de julio se registraron calificaciones promedio superiores a las de años anteriores. Las notas más altas oscilaron entre 96 y 86 puntos.

De este modo, un comité conformado por tres funcionarios del Ministerio de Salud decidió que los aspirantes que obtuvieron dichas notas debían rendir nuevamente el examen.

En la segunda evaluación la mejor calificación fue de 76 puntos y la más baja de 28

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo
Últimas noticias de La Ciudad

Folclore y fiesta por el Día del Niño en Plaza Moreno

Lanzaron en La Plata la Agencia de Prevención y Asistencia de las Adicciones

Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación

Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
Policiales
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata 
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Espectáculos
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Deportes
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV
Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing en La Bombonera: hora, formaciones y TV
El duro relato de la novia platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasaron en el Aeropuerto de Cancún
VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
Información General
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla