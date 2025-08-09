Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
Arrancó agosto y Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ya puso en marcha las promos del nuevo mes. Que además vienen con cambios. La app bonaerense renovó los beneficios para sus usuarios, que aguardaban principalmente la fecha en la que se activará la promo más esperada.
Sin dudas que la promo más espera por los usuarios de Cuenta DNI es la que aplica en las carnicerías. En esta ocasión, serán dos sábados los que tendrán la promo disponible: el 9 y el 23 de agosto, 35% de descuento con tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).
Uno por uno, los beneficios de agosto 2025 utilizando Cuenta DNI, con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:
- Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).
- Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.
Además, los viernes:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).
Y los sábados 9 y 23 de agosto:
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).
