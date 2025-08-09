Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
El terrible caso del fentanilo contaminado continúa sumando malas noticias. Lejos de apagarse sus consecuencias, suma capítulos con más víctimas fatales que exponen la impredecible derivación del tema.
Fuentes oficiales dieron a conocer que se registraron otras ocho personas fallecidas, asociadas al fentanilo adulterado, en centros de salud de la ciudad de Rosario.
De esta manera, se precisó que las víctimas fatales suman ahora 76 en todo el país.
Los lotes contaminados, identificados como 31202 y 31244, distribuidos por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, contienen bacterias como Ralstonia Pickettii y Klebsiella pneumoniae, detectadas en las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes.
La ANMAT respondió suspendiendo la producción, distribución y uso de los productos vinculados, además de prohibir las actividades de los laboratorios involucrados.
El caso está a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, bajo la justicia del juez Ernesto Kreplak. Entre las acciones judiciales realizadas, se encuentran allanamientos, inhibición de bienes, y prohibición de salida del país a varios de los sospechosos.
Se calcula que los dos lotes contenían más de 300.000 ampollas contaminadas. De ellas, gran parte fue recuperada, pero aún unas pocas permanecen sin localizar.
