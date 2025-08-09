Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad

Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles

Los renovados espacios verdes serán el epicentro de shows musicales gratuitos para la comunidad.

Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
9 de Agosto de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata presentará este sábado nuevos shows de música en vivo en las emblemáticas plazas Rocha, Italia y San Martín con espectáculos de bandas locales, agrupaciones artísticas y compañías de danza.

Desde las 15:00 en Plaza San Martín se realizará una nueva edición de Música en la Glorieta con la participación de Cinco siglos de música de Cámara, Elgarte-Galelieano Dúo y Cappella del Plata. 

Asimismo, en Plaza Italia a las 15:00 será el turno de Ritmos del Mundo con Max Nordau Klezmer Band; Blaky Balkan Band y el Ballet Mandili de la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, La Plata y Ensenada, quienes le pondrán ritmo y color a la tarde. 

Finalmente, a las 15.30 en Plaza Rocha pero a las 15:30 se harán presentes La Secta, Villelisa, Bisturí y Donde Esta Jimmy para hacer vibrar al público con sus mejores melodías que recorren distintos estilos de rock, punk, electrónica y música urbana.

De esta forma, y con entrada libre y gratuita, los eventos invitan a recorrer algunas de las plazas más representativas del casco urbano, reconstruidas recientemente por la gestión del intendente Julio Alak, y a celebrar la diversidad de géneros musicales que nutren la escena local.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
Últimas noticias de La Ciudad

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este sábado 9 de agosto

Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto

Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial
Policiales
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Dos policías detenidos por un “puente chino”
Espectáculos
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Recomendados para ver “on demand”
Información General
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Deportes
VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla