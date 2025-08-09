Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles

La Municipalidad de La Plata presentará este sábado nuevos shows de música en vivo en las emblemáticas plazas Rocha, Italia y San Martín con espectáculos de bandas locales, agrupaciones artísticas y compañías de danza.

Desde las 15:00 en Plaza San Martín se realizará una nueva edición de Música en la Glorieta con la participación de Cinco siglos de música de Cámara, Elgarte-Galelieano Dúo y Cappella del Plata.

Asimismo, en Plaza Italia a las 15:00 será el turno de Ritmos del Mundo con Max Nordau Klezmer Band; Blaky Balkan Band y el Ballet Mandili de la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, La Plata y Ensenada, quienes le pondrán ritmo y color a la tarde.

Finalmente, a las 15.30 en Plaza Rocha pero a las 15:30 se harán presentes La Secta, Villelisa, Bisturí y Donde Esta Jimmy para hacer vibrar al público con sus mejores melodías que recorren distintos estilos de rock, punk, electrónica y música urbana.

De esta forma, y con entrada libre y gratuita, los eventos invitan a recorrer algunas de las plazas más representativas del casco urbano, reconstruidas recientemente por la gestión del intendente Julio Alak, y a celebrar la diversidad de géneros musicales que nutren la escena local.