Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles

Los renovados espacios verdes serán el epicentro de shows musicales gratuitos para la comunidad.
La Municipalidad de La Plata presentará este sábado nuevos shows de música en vivo en las emblemáticas plazas Rocha, Italia y San Martín con espectáculos de bandas locales, agrupaciones artísticas y compañías de danza.
Desde las 15:00 en Plaza San Martín se realizará una nueva edición de Música en la Glorieta con la participación de Cinco siglos de música de Cámara, Elgarte-Galelieano Dúo y Cappella del Plata.
Asimismo, en Plaza Italia a las 15:00 será el turno de Ritmos del Mundo con Max Nordau Klezmer Band; Blaky Balkan Band y el Ballet Mandili de la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, La Plata y Ensenada, quienes le pondrán ritmo y color a la tarde.
Finalmente, a las 15.30 en Plaza Rocha pero a las 15:30 se harán presentes La Secta, Villelisa, Bisturí y Donde Esta Jimmy para hacer vibrar al público con sus mejores melodías que recorren distintos estilos de rock, punk, electrónica y música urbana.
De esta forma, y con entrada libre y gratuita, los eventos invitan a recorrer algunas de las plazas más representativas del casco urbano, reconstruidas recientemente por la gestión del intendente Julio Alak, y a celebrar la diversidad de géneros musicales que nutren la escena local.
