VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025

El boxeo argentino tiene un nuevo campeón mundial. Se trata de Mirco Cuello, quien con tan solo 24 años, noqueó de forma contundente al mexicano Sergio Ríos para ganar el título interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El peleador santafesino demostró su poderío desde el inicio, derribando a Ríos en el primer asalto. Luego, en el segundo round, Cuello selló su victoria con un impresionante gancho al hígado que dejó sin posibilidad de respuesta a su rival.

Con este triunfo, Cuello se convierte en el 43° campeón mundial en la historia del boxeo argentino y se une a Fernando "el Pumita" Martínez como los dos campeones que actualmente tiene el país

. Es un logro que consolida su carrera y lo posiciona como una de las grandes promesas del boxeo a nivel internacional.