In fraganti: pescaron a Nicole chapando con el ex novio de Jimena Barón (Delpo, no: otro)

Después de haber sido una de las más elogiadas y sexies de la ceremonia de los Martín Fierro, Nicole Neumann amaneció ayer envuelta en nuevos rumores de romance, esta vez, con un ex de Jimena Barón, con quien se lleva al pelo.

“Nicole Neumann está saliendo con el ex de Jimena Barón. No es Daniel Osvaldo y no es Juan Martín del Potro. Fue en Tequila, donde estuvo a los besos con el empresario Matías Tasín”, manifestó ayer Angel de Brito, en su programa de El Trece, en el mismo momento en que publicaba en sus redes fotos de los tórtolos a puro chape, con manitos indiscretas.

“Le fui a preguntar a Nicole ayer en los Martín Fierro y me dijo que se están conociendo. Lo que dicen siempre, pero están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo que sí: ‘Me llevo bárbaro y nos dio la bendición’”, contó el periodista.

Tasín, cultor del perfil bajo, y Jimena tuvieron un breve romance en 2015. Él es un empresario millonario que tiene un hijo, llamado Santos, de nueve años.

Neumann, tras su “cerradísimo” capítulo de amor con el diputado Facundo Moyano, no había vuelto a las andadas amorosas hasta ahora. En ese plan, sin embargo, estuvo bien entretenido su ex, Poroto Cubero, quien fue blanco de los medios rosas por su comentado romance con la explosiva Mica Viciconte

Sin destinatarios, ayer, la blonda modelo se volcó a sus redes sociales para escribir sugerentes mensajes que, quizás, tengan que ver con la divulgación de su nuevo romance.

“Qué resentida y combativa está la gente.......una pena”, escribió ayer Nicky, quien antes se había despachado: “La gente ‘panqueca’ no para de sorprenderme!!! Jaja....como dice @connieansaldi ‘la que puede, puede y la que no , tira comentarios chotos en las redes!! Y yo feliz y llena de vida propia gracias a Dios”.