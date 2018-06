Soledad Pastorutti: “Me gusta reinventarme, el público se lo merece”

Con más de dos décadas de trayectoria, disfruta salir de su zona de confort buscando nuevos desafíos como el que encarará mañana cuando, en el marco del Provincia Emergente, le rinda tributo a Federico Moura

| Publicado en Edición Impresa

En medio de un proceso de reinvención, que la llevó a volver a sentir las emociones de los inicios, intentando conquistar paso a paso el público europeo, Soledad Pastorutti (37) disfruta de las oportunidades que le permitan salir de su zona de confort, el folclore, entendiendo que estas posibilidades no harán otra cosa más que nutrirla para después trasladar todos sus aprendizajes a la gente que, dice, “se merece que uno se tome en serio todo esto”.

“Todo esto” es para La Sole su carrera musical, aquella que comenzó en 1996 cuando, desfachatada, entró a la Plaza Próspero Molina pidiendo “palmitas” y se metió a Cosquín para siempre en su bolsillo, revoleando el poncho con energía bajo el ritmo de “A Don Ata”, lo que le valió que a partir de ese día la apodaran el “huracán de Arequito”, su pueblo natal.

Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente, desarrollando una exitosa carrera que la ha posicionado como una de las cantantes, intérpretes y compositoras más respetadas del país. Con el folclore como bandera, un género al que con el tiempo se animó a aproximarse desde otros lugares, sigue girando la rueda en la búsqueda de nuevas expresiones.

Por eso la convocatoria de Juanchi Baleirón para ser parte del homenaje que mañana desde las 21.30, en el marco del Provincia Emergente (con entrada por 25 y 528), le harán a Federico Moura a 30 años de su muerte, la entusiasmó enseguida aún incluso sin saber quiénes iban a estar.

“Primero porque lo veo como un desafío en lo personal. Sé que para mucha gente sonará raro que alguien que viene de un género como el folclore, se sume a un proyecto como este. Pero yo creo que más allá de los géneros hay muchas cosas en común”, manifestó la cantautora, quien interpretará “Imágenes paganas” en el show del que serán parte Lali Espósito, Chano, Ángela Torres, Marcelo y Julio Moura, Ale Sergi, Juliana Gattas, David Lebón, Manuel Moretti, Walas y Leo García, entre otros.

A La Sole la motivó además el hecho de reconocer a “un artista de todos y de todos los tiempos, que a todos nos trasciende, más allá del género”, como fue Federico Moura, a quien definió como “un adelantado en su época, por sus elecciones, por su forma de ser, por su estética; en aquel momento quizás mucha gente no lo entendió, y creo que hoy tendría una vigencia increíble”.

Se sincera la cantante a la hora de asegurar que no escuchó de chica la música de Virus, con la que de más grande conectar. “La música me atrae toda y me atrae analizarla. Puede ser que haya cosas que me gusten más que otras pero, en general, aún las que no elijo desde el primer momento, que no es este el caso, lo que trato es de buscar diferentes momentos míos como persona y anímicos, y sentarme a escuchar y entender. Yo siento que a veces la música nos llega en un momento de la vida donde nos pega de otra manera”.

Para la artista, “la música supera cualquier diferencia, la música une en todo sentido, y cuando hablo de diferencia no hablo sólo de diferencia de pensamiento, de clase social, de religión, de política. Me refiero a diferencias que podemos tener musicales porque, lógicamente, yo aprendí a cantar de una manera, porque quizás mis influencias fueron las que logré tener, porque ni siquiera las elegí, porque fueron las que estaban cuando nací, por lo que escuchaban mis viejos, por lo que había en mi casa”.

En este sentido, celebra este tipo de oportunidades “para los que todos los que estamos ahí podamos compartir la música, hacerla a nuestra manera, y a su vez a aprender del otro, porque yo no dejo de sorprenderme con mis compañeros de trabajo”. Es una convencida, de que el azar no es determinante en una carrera artística: “El que llegó a un lugar determinado, no llega ni de casualidad por suerte. Hay un factor interesante que existe, y que todos queremos descubrirlo y compartirlo”.

Instalada en Arequito, a donde se mudó definitivamente tras el nacimiento de su primera hija, Antonia (8), La Sole, que también madre de Regina (6), va y viene según lo requieran las necesidades profesionales porque sabe que, haciéndole caso al dicho, “Dios atiende un poco en Buenos Aires”. De todos modos, su lugar sigue siendo su pueblo natal, en donde se montó una pequeña sala de ensayo y un estudio, y en donde trata, como siempre, de combinar sus dos facetas: madre y profesional.

Meses atrás, de hecho, la cantante se embarcó en su segunda gira por Europa, una aventura que le recuerda a las emociones de sus orígenes, y que realizó junto a su familia.

“Estamos empezando de cero, es algo muy lindo porque vamos a lugares muy pequeños. Estoy intentando empezar la carrera allá, del mismo modo que como la empecé acá”, contó la artista, explicando que “los artistas siempre tenemos la sensación de querer ir más allá, y vamos en busca de ese límite”.

En esta línea, dijo que “a veces ese límite en la música parece que no existe, o te lo ponen tus ganas, o alguna cuestión física o el mismo público, que alguna vez te deja de dar bolilla. Por eso, medirme con otros públicos, empezar a ver qué es lo que esa gente ve en mí, me motiva. Es una forma también de ampliar el territorio de trabajo porque Argentina me quiere mucho, me adora, me puso en un lugar privilegiado, uno va cuidando eso, pero hay una necesidad de ver qué más hay. Lo vivo como un volver a nacer. Sobre todo salir de la zona de confort, que está bueno pero que a mí me aburre”.

En plena producción de un nuevo disco, o varios porque según adelantó “hay muchas canciones”, La Sole vivirá un resto de año movidito, entre conciertos, presentaciones y proyectos variados. Su nombre, por caso, resuena como uno de los jurados de “La voz argentina” (Telefé), reality de Telefé del que ya participó y al que le gustaría regresar: “Estamos en tratativas aunque todavía sin nada cerrado, es un programa que me encanta, que creo que hace falta, y aún si yo no estoy en el programa me va a encantar que vuelva”.

“Argentina me quiere mucho, me adora, me puso en un lugar privilegiado”

“Estamos empezando de cero, lo vivo como un volver a nacer, salir de la zona de confort”