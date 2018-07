Lizy Tagliani le repondió a Flor de la V: “Tiene heterofobia”

La humorista se refirió a la frase que la panelista de "Los ángeles de la mañana" dijo en una revista sobre ella. ¿Se viene una guerra?

“Yo soy una travesti que ama ser travesti. Me gusta ser travesti, reírme de mis bigotes, de mi pata… No me puede acusar ni decirme lo que tengo que hacer porque eso no está bueno”, aseguró Lizy Tagliani en respuesta a los dichos de Flor de la V.

La conductora y madre de mellizos, en una entrevista con revista Gente, había criticado a la humorista por tratar con humor el hecho de ser una mujer trans: “Me di cuenta de que ya no necesitaba decir que llevaba una maquinita de afeitar en la cartera para que me quieran. Me encanta Lizy, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino. Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo”, analizó la mujer de Pablo Goycochea.

Visiblemente dolida, pero también enojada, Lizy Tagliani le respondió a la panelista de Los ángeles de la mañana. “Yo quisiera saber qué hizo ella por el colectivo trans. Habrá hecho algo, pero ahora no me acuerdo”, ironizó y continuó: “Hizo algo estas últimas semanas y es tratar de mandar a la hoguera a alguien para poder salvar su propio culo”.

“Porque el problema no lo tengo yo. Es como creer que una chica no debe tener minifalda para que un tipo no vaya y la toque. El tipo tiene que saber que no la puede tocar y vos tenés que saber que conmigo podés bromear con mi bigote, con que soy travesti, y con otra chica, no. El problema lo tiene el otro, el que no es educado. A él hay que apuntar, a esa persona. A mí no me avergüenza ser trans ni me avergüenzan las otras chicas”, agregó.

También habló del presente de Flor de la V y el cambio que hizo desde que comenzó su carrera en los medios: “Ella construyó a la mujer que quiere ser. Yo no la culpo por ostentar ser una mujer que tiene 30 mil pares de zapatos, que viaja por todo el mundo, que tiene un séquito que la acompaña a todos lados, que se comporta como una diva. A mí, me encanta”.

Según aseguró Lizy Tagliani frente a las cámaras de “Intrusos”, lo que más le molestó de las declaraciones de Flor de la V es la comparación que hizo sobre sus respectivas madres. “Mamá inspiró a la mujer que soy yo”, sostuvo la conductora en la portada de la revista semanal.

“Ella (por Florencia) se está metiendo no conmigo, se está metiendo con mi historia, con el sacrificio de mi mamá. A mi mamá se la agarraron tipo perra en Chaco y ni siquiera sabe quién es mi padre. Hizo de todo. Todo lo que se te pueda ocurrir para que yo sea lo que soy hoy. Meterse y decirme cómo tengo que trabajar con mi historia, es egoísmo”, expresó Lizy.

“Yo no soy más mujer si tengo o no bigote. Yo soy una travesti y no soy ni más mujer ni menos que Florencia. No juzgo ni me meto con la vida de nadie”, continuó la panelista de “Cortá por Lozano”.

Lizy también manifestó su furia con Flor de la V y habló de su trabajo durante la cobertura del Mundial de Rusia 2018. “Ella me juzga. Se mete con mi historia y está tratando de hacerme quedar mal ante la mirada del otro para poder ponerse una cocarda más en la solapa. Yo sé con qué herramientas cuento y es con el humor. ¿A vos te parece que no hago demasiado? ¿Que en Rusia, siendo la primera chica trans, más allá de la humorada, no salí todos los días a la calle corriendo un peligro?”, siguió.

“Ella tenía heterofobia. ¿Quéres que te recuerde los chistes que hacía sobre María Eugenia Ritó? ¿Sobre Zulma Faiad? Ella sabe de qué está hablando. Estoy dolida, triste y me da muchas ganas de llorar porque ella sabe… -interrumpe la frase-. Bueno, chau”, concluyó Lizy Tagliani sin poder terminar la idea sobre Flor de la V.