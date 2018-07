“No me puedes dejar así”: los cabos sueltos tras el final de la serie de Luismi

Netflix emitió el último capítulo de la primera entrega de la telenovela furor de la temporada. ¿Qué podemos esperar para la segunda tanda de episodios?

| Publicado en Edición Impresa

Alerta, ¡spoilers!

Se terminó el Mundial. Se terminó Wimbledon. Y se terminó “Luis Miguel. La Serie”, el fenómeno televisivo más grande de la temporada argentina junto a “La Casa de Papel”. El show generaba dudas antes de su aterrizaje en Netflix, con aroma a culebrón oportunista y biografía autorizada “lavada”, pero finalmente se reveló como una producción impecable que barajó romance, suspenso y música con maestría y, en el camino, relanzó la carrera del divo mexicano.

Pero ¿y ahora? A continuación, revelamos mentiras y verdades, repasamos todo lo que dejó y adelantamos todo lo que vendrá en el show que, como en los viejos tiempos, volvió a reunir a la familia frente al televisor los domingos por la noche.

Romance y después

La primera temporada de la serie, culminada el domingo, repasa los primeros 22 años de la vida de Luismi, mostrando su crecimiento desde artista infantil hasta “Romance”, el disco que lo lanzó como artista global: al cierre de la tanda de 13 episodios, el artista recibe la noticia del éxito de ventas de su álbum y del furor que causa en América latina, donde la gira de promoción del álbum de boleros se agotó completamente. Hacia allí viaja el divo cuando recibe la noticia de que su padre se encuentra convaleciente y decide viajar hasta España, donde se encontraba Luis Rey, con el objetivo de conocer el paradero de su madre, Marcela, cuya misteriosa desaparición fue eje de la primera temporada.

El adiós

El último episodio del año regresó así al inicio de la serie, momento en que Luismi recibe la noticia de la grave salud de su padre, marcó así la despedida de Luisito Rey, papá déspota de Luismi que lo empujó a puro bullying a ser una estrella y con quién tomó distancia cuando comenzó a interiorizarse en las malversaciones constantes de Rey, que estaba al frente de su carrera. Cuenta la serie que Luisito Rey planeaba decirle a Luis Miguel la verdad del paradero de Marcela en su lecho de muerte, aunque la conversación entre ambos es a la vez ambigua y tremenda. “Tú ya sabes dónde está”, dispara el gran villano de 2018 antes de irse al otro mundo a causa de una enfermedad de “mala fama” (habría sido Sida, cuando la versión “oficial” señala que murió de cirrosis). Desde el entorno de Rey, sin embargo, niegan esa reunión en España entre padre e hijo y afirman que Luismi continuó con sus compromisos en Sudamérica.

¿Y Marcela?

Desde el entorno del artista mexicano, sin embargo, afirman que algo parecido a la verdad es lo que cuenta la serie. Contrario a las versiones de la familia materna de Luismi, quienes afirman que el divo nunca buscó a su madre, un amigo del artista confirma lo retratado en el show de Netflix: que el mexicano siguió varias pistas, desde la fuga con un supuesto amante hasta una internación en un psiquiátrico por una depresión posparto, y luego pidió ayuda a la inteligencia israelí, que al final de la serie entrega una carpeta con un informe sobre el paradero de su madre a Hugo López, manager de Luismi. Cuando Rey no confirma el paradero de su madre, López entrega el informe al artista, y los resultados parecen contundentes: aunque la serie no lo confirma, todo en la serie señala que Marcela fue mandada a matar por Rey.

Así lo confirma el biógrafo de Luismi, Javier León Herrera, quien escribió el libro en que se basa el show: “Me parece legítimo que tengan un hilo de esperanza; pero no creo que vaya a aparecer jamás. Marcela está muerta, absoluta y definitivamente. Esto es fundamental para entender la historia de Luis Miguel. Los detalles son escabrosos, aunque nunca apareció el cuerpo”, reveló. Los “escabrosos” detalles incluirían la complicidad del político y ex jefe policial de México Arturo Durazo Moreno, un personaje oscuro que habría financiado la carrera de Luismi en los inicios. Es probable que esta aparición del desalentador informe del Mossad de cierre definitivo a la historia de Marcela en el show.

Los cabos sueltos

Pero, entonces, con Marcela desaparecida y Luis Rey muerto, ¿en qué se centrará la segunda temporada de la serie? En los últimos episodios la serie biográfica deslizó la historia de Stephanie Salas y su hija Michelle, que tuvo fruto de su relación informal con Luis Miguel cuando ambos eran muy jóvenes, pero que Luismi tardó años en reconocer como propia. Stephanie rompió el silencio durante los primeros episodios de la serie al señalar que su primera aparición en la serie había sido inexacta: la cantante y actriz aparecía en la boda que marca la separación del divo con su primer gran amor, Marina Yazbek, sugiriendo que Michelle había nacido fruto de una noche de pasión y alcohol, pero “la serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse. No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso”, señaló Stephanie.

El embarazo habría tomado por sorpresa a un muy joven Luismi, pero según el relato de Salas su reacción fue “sensata”: “Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: ‘Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí’”, contó.

Luismi visitaría a Michelle en algunas oportunidades, aunque nunca asumió su paternidad ni económica, ni afectiva y con el tiempo fue tomando distancia de su primogénita, y hasta llegó a negarla en algunas entrevistas. La paternidad oculta, al igual que la vida de Sergio, el hermano menor de Luismi abandonado en Europa por su familia, y la enfermedad terminal de Hugo López, manager y figura paternal, asoman como los principales hilos de la segunda parte de la serie, en la que Luismi crecerá como nunca en lo profesional pero, al parecer, estará más solo que nunca.

Se viene la segunda

La segunda temporada se confirmó oficialmente ayer: aunque se daba por sentada, hubo que esperar al fin de la primera parte para que Diego Boneta, el actor que encarna a Luismi en la serie, confirmara en Instagram la continuidad: “@lmxlm Gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene...”, le escribió el actor, al cantante, casi confirmando una nueva tanda de episodios.

Casi en simultáneo, el productor ejecutivo Miguel Magnani confirmó la noticia y reveló que contará con un total de 20 capítulos, siete más que la primera. Gustavo Saldaña, productor del show, publicó un video en su cuenta de Twitter que adelanta una de las escenas que se verá en la segunda temporada: Marcelo Tinelli entrevistando a Luismi horas después de la muerte de Luisito Rey. Y las relaciones amorosas del cantante tampoco se dejarán pasar: desfilarían por la segunda temporada los personajes de Mariah Carey, Deisy Fuentes, Aracely Arámbula y Sofía Vergara.

César Bordón (Hugo López en la ficción) en diálogo con EL DIA, afirmó que los episodios ya estarían pensados, pero no escritos: la versión más fuerte es que la telenovela fue pensada en dos partes, cada una autoconclusiva (si la primera parte llegaba a no ser un éxito, podía terminar con la muerte de Luis Rey), y que la segunda temporada será en realidad el final de la serie biográfica.

La visita a Argentina

En diálogo con sus fans en Instagram, Boneta también confirmó un próximo viaje a Argentina. Pero la pregunta que se hace todo fan del divo es, sin embargo, cuando vendrá el verdadero Luismi al país: el artista se encuentra realizando una gira por Norteamérica y México que marca el renacer de su carrera y se espera que pronto anuncie fechas en Sudamérica, aunque aún no hay confirmación oficial...