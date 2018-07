Roger dejó la pipa: el tenista cambió de marca tras 20 años

El tenista suizo Roger Federer disputó este lunes su partido de Wimbledon vestido por la marca japonesa Uniqlo, tras abandonar el patrocinio de la marca estadounidense Nike tras 20 años.

"Uniqlo se compromete a apoyar a Roger Federer para llevar al tenis a nuevos horizones", anunció la marca japonesa en un comunicado difudido durante el partido del número 2 mundial contra el serbio Dusan Lajovic, al que venció por 6-1, 6-3 y 6-4.

Welcome @rogerfederer as our new Global Brand Ambassador !!



ロジャー・フェデラー選手が、ユニクロの新たなグローバルアンバサダーに!🎾ようこそ!! pic.twitter.com/YJSmm3IiQR