En Berisso terminó el diálogo político y Nedela aseguró que no habrá despidos

Para Jorge Nedela fue “muy positivo” porque, sostiene, permitió blanquear los números de la crisis y espantar el fantasma de los despidos en la planta de trabajadores municipales, un tema de fácil utilización política según estiman en Cambiemos.

Para la oposición, más allá del compromiso sobre ese último punto, el saldo se mide “en el gesto”. Pero mientras considera que “más allá de la buena voluntad, el ajuste sigue”, no baja el tono de las críticas a la gestión del primer intendente no peronista que gobierna Berisso en la historia de la democracia.

Así es el panorama en Berisso tras la ronda de diálogo político a la que, en medio de la grave crisis económica y financiera por la que atraviesa ese vecino distrito, el intendente convocó a la dirigencia opositora.

El convite, cabe señalar, se extendió a los tres gremios que tienen afiliados entre los trabajadores municipales de Berisso. Así, Nedela mantuvo reuniones con el STMB, ATE y UPCN ante cuya dirigencia mantuvo el mismo compromiso: “No va a haber despidos, el ajuste no va a pasar por el empleo de la gente, salvo en aquellos casos en que detectemos irregularidades como las que queremos evitar con la implementación de un sistema biométrico para controlar la asistencia y el cumplimiento del horario laboral”.

Tal como había anticipado este diario, el intendente berissense arrancó con las mesas de diálogo con referentes de la oposición, con la finalidad de “acercar posturas, limar asperezas y encontrar puntos de coincidencia que nos ayuden a salir de la crisis que afecta a todos por igual”.

En ese marco, Nedela señaló que las rondas de diálogo tuvieron como objetivo “mostrar los números para que nadie se tenga que llevar por trascendidos ni por versiones que a veces no son exactas”..

“Los cambios estructurales frente a los problemas financieros que atraviesa la comuna requieren acompañamiento”, se indicó desde el municipio donde se insistió en la necesidad de “poner en autos a los dirigentes políticos de la oposición sobre los cambios definidos en los últimos días”.

Como se ha informado, Nedela incorporó a un ex funcionario provincia de la UCR, Daniel García, como nuevo secretario de Economía y trasladó a la influeyente área política de la Jefatura de Gabinete al saliente Alberto Amiel, referente del PRO berissense.

La idea del alcalde que gobierna Berisso desde 2015 es “que la oposición tenga una idea cabal de la situación económica y financiera y de los pasos que vamos a dar para salir de ella, algo en lo que confiamos plenamente para los próximos meses”.

RONDA

En el inicio de la ronda de diálogo Nedela arrancó por el titular del unibloque peronista antikirchnerista, Jorge Pagano y siguió con dos de los referentes del peronismo berissense, Ramón Garaza, que es presidente del PJ y Sebastián Mincarelli que es titular del bloque en el Concejo Deliberante.

Tanto Garaza como Mincarelli destacaron “el gesto” de llamar al diálogo y valorizaron el compromiso de que no habrá despidos. Pero no ahorraron críticas a la gestión.

“Más allá de esto, todo fue más de lo mismo”, resumió Garaza.

Acaso como estrategia política o para no crear “mal clima en la interna peronista”, Nedela dejó afuera de las rondas al concejal Fabián Cagliardi, otro virtual candidato a intendente en 2019 en el marco del dividio espacio PJ.

“Tratamos de hacerlo por la vía insitucional y por eso invitamos a Garza como presidente del partido y a Mincarelli como presidente del bloque”, justificaron en el municipio.

Pero a pesar de no haber sido convocado, Cagliardi no ahorró críticas a Nedela. “Si me pide que lo acompañe a cortar la Autopista para defender al trabajo en Astillero soy el primero en ir, pero si me llama para haber de subir las tasas a los comerciantes y bajar horas extras entonces que no cuente conmigo”, dijo.