El Gobierno licitó U$S 422 millones en Letes, y el 70% se canjeó por Lebac

La tasa convalidada fue de 5,5%, más alta que el récord de 4,45% que el Ejecutivo había aceptado en la licitación de Letes de hace dos semanas. Se utilizó solo el 0,78% del total de Lebac que hay en el mercado

El Ministerio de Hacienda adjudicó ayer por licitación U$S 422 millones de las Letras del Tesoro en dólares a 379 días, de los cuales el 70% fue suscripto con Lebac, pero debió pagar una tasa del 5,5%.

La tasa convalidada es sensiblemente más alta que el “récord” de 4,45% que había aceptado el Gobierno en la licitación de Letes de hace dos semanas. Y más aún que el 4,3% que había convalidado hace poco más de un mes para una Lete a un año de plazo.

Esta licitación de Letes tenía la particularidad de que podían suscribirse en pesos o dólares, como se hace habitualmente, pero también en Lebac, a un precio determinado por el Gobierno para cada uno de los próximos cuatro vencimientos de las Letras del Central. El volumen de Letes adjudicado no difirió sin embargo del de otras licitaciones.

En total, el Tesoro recibió 6323 órdenes de compra por U$S 481 millones pero adjudicó U$S 422 millones. De ese total, el 30% de las Letes fue suscripto en efectivo (pesos o dólares), mientras que el 70% (U$S 295 millones) se canjeó por Lebac. Convertido a pesos al tipo de cambio de suscripción de $ 28,03 (fijado por el tipo de cambio “A” 3500 del miércoles), esto representa $ 8268 millones, es decir, el 0,78% del total de Lebac, que suma $ 1.058.000 millones.

“Si la idea es desarmar el stock de Lebac, les va a costar bastante. Creo que el sentido del canje es que sea atractivo y los inversores se vuelquen a esa opción. Si ingresan U$S 295 millones, es poco”, sintetizó el economista Amilcar Collante.

Cabe recordar que, en la licitación previa del 26 de junio, el Tesoro ofreció tasa del 4,45% por Letes a 238 días. Por este motivo, los operadores previo a conocerse los resultados esperaban que se tome alrededor de al menos unos U$S 2.000 millones con un rendimiento que debía promediar un piso del 4,5%.

“En términos generales fue una buena licitación, no hubo una demanda abrumadora, lo que podría implicar que se están acabando los que quieren dolarizar”, dijo el analista Financiero Christian Buteler.

“El dato no tan positivo es la tasa que se pagó, pero tenemos que tener en cuenta el contexto: mercados de deuda cerrados para Argentina, debimos pedir rescate al FMI, déficit difícil de bajar, riesgo país que se disparó”, añadió.

“Si tenemos en cuenta todo eso tampoco podíamos esperar tasas mucho mejores”, concluyó.

El “canje” buscó ofrecer un instrumento alternativo en moneda dura a los inversores que vienen saliendo de las Lebac (tasa en pesos) para posicionarse en dólares, sin que esa salida represente una presión adicional al alza para la divisa norteamericana.

Aunque originalmente la suscripción de Letes y el canje de Lebac estaban pautados para el martes, el Ministerio de Finanzas extendió el plazo hasta el jueves. En parte, la decisión respondió a mejorar el dólar de suscripción, que el lunes había quedado muy alto, en $ 28,7217.

Al posponer, mejoró un 2,4% el tipo de cambio para entrar con pesos o con Lebac a la licitación. De esta manera, Hacienda buscaba darle una alternativa a los tenedores de Lebac para dolarizarse sin empujar hacia arriba la cotización del dólar.

Las interpretaciones más optimistas que circulan en el mercado hablan, precisamente, de que la operación de hoy demuestra un bajo apetito por divisas.

En Hacienda mostraron satisfacción por el resultado de la operación. Dicen que fue una manera de abrirle la puerta al inversor extranjero que quedó atrapado en Lebac y quiere ir al dólar. “Pero si sale a vender toda su posición en letras en pesos genera un desplome del precio de lo que quiere vender, y al mismo tiempo dispara el precio de lo que quiere comprar (dólares). Así, se puede ir sin romper el mercado”.

Desde el BCRA afirmaron que el resultado de la licitación es una clara muestra de que los inversores prefieren quedarse en pesos en lugar de irse a las Letes en dólares.

Tal vez el dueño de Lebac - dicen en el mercado - apueste a que, tras la fuerte devaluación, hoy tal vez el tipo de cambio encontró cierta estabilidad en estos precios y entonces la ganancia ante un tipo de cambio tranquilo venga por apostar a las altas tasas en pesos.

Tasas altas y, en principio, mayores también a la inflación esperada. En la famosa pulseada dólar vs tasa, unos pocos se pasaron a dólar más 5,5%, y muchos se quedaron en pesos al 47% (o al 60% si comprar Lebac en estos días).