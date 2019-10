Luca, un ejemplo de superación y éxito en el atletismo especial

Representó a La Plata a nivel provincial y ganó la medalla de oro en una modalidad del running integrado. La historia de vida de un chico que, además, canta, baila, cocina y toca la guitarra

Cuando Luca David nació, hace 22 años, ni su madre, Susana Lucero, ni su padre, Fabián Marinoni, sabían de su condición. Ni lo esperaban. Luca David nació con Síndrome de Down. Hoy, Luca, además de cantar, pintar y cocinar, entre otras de las múltiples tareas que desarrolla, es campeón platense de Running integrado y acaba de obtener la medalla de oro en Atletismo especial en los juegos bonaerenses en la disciplina de velocidad, donde marcó un tiempo de 11,07 segundos para los 80 metros llanos. “Campeón platense y campeón bonaerense”, repite Luca, orgulloso.

“El día que Luca nació me cambió la vida -recuerda Susana, la mamá- desde ese día supe que no sería una mamá convencional. Y a mi marido le pasó lo mismo. No nos quedaba otra alternativa que ponernos a la altura de la situación, y aprender. Leer, consultar, estimular. Y con el tiempo, también Luca nos enseñó mucho”.

Entre las muchas actividades con que sus padres lo incentivaron, una de las que más le gustaba a Luca era ir a hacer deportes al Centro de Educación Física Nº 2 de La Plata, al lado del Estadio Único. Allí, una tarde, unas profesoras lo vieron correr.

“Lo vimos en la pista y andaba rápido -cuenta Laura Armenti, profesora de Educación Física del CEF Nº 2 de La Plata, quien también entrena a atletas ciegos y disminuidos visuales- hablamos con los padres, les propusimos que podríamos entrenarlo para correr, y ellos aceptaron encantados”.

“Así empezamos a entrenar. Él tenía condiciones naturales para la velocidad, pero teníamos que pulir su técnica y trabajar con las adaptaciones, la concentración, la atención, cuando acelerar, como precalentar, etc. También había que adoptar una dieta e incorporar hábitos, y para todo eso fue fundamental su familia, que le pone muchas pilas a todo lo que Luca emprenda”.

Lo cierto es que Luca empezó a correr y a competir, ganó las competencias locales y zonales, y con ello el derecho de representar a la Ciudad y al CEF Nº 2 en los Torneos Bonaerenses que se desarrollarían en Mar del Plata.

“Yo particularmente le tenía mucha fe -cuenta Laura, su entrenadora- y su mamá me preguntaba ¿te parece? Lo cierto es que llegamos a Mar del Plata, lo que para él fue muy importante porque era la primera vez que viajaba solo, sin su familia, y a la hora de correr, ganó muy bien. Ahora nos quedaría el desafío de una competencia nacional o de los Paralímpicos, si es que seleccionan esta disciplina, porque es un tema muy político. Pero Luca tiene muchas condiciones para salir adelante”.

UN ATLETA ESPECIAL

“Al año Luca empezó a caminar, y a los 20 meses ya había dejado el pañal -cuenta Susana, la mamá- para un chico de su condición, era una muy buena señal. Pero necesitábamos saber hasta donde podía dar, cuales podían ser sus retos. Consultamos mucho y todos los especialistas coincidían en que lo mejor era el estímulo para que emprendiera objetivos, que él mismo iría señalando los límites. Fue así que a lo largo de su vida hizo primario y secundario en escuelas especiales, pero también natación, tenis de mesa, ritmo latino, guitarra, baile, bicicleta -a los 6 ya andaba solo- gastronomía, pasantías de trabajo, administración, fútbol inclusivo y hasta circo. De todo lo que nos enterábamos, lo hacíamos participar. Muchos nos abrían las puertas, pero también uno se encuentra con muchas negativas”.

“También estaba el tema de la reeducación -agrega la mamá- ellos son hipotónicos, tienen la lengua grande, el paladar chico, todo lo cual incide en la respiración, por lo que hubo que trabajar con fonoaudiólogos y ortodoncistas. El conoce su condición, sabe que tiene Síndrome de Down aunque no conoce muy bien qué es. Por eso cuando pregunta le decimos que es igual a todos los demás, solo que un poco más lento. Y como cualquier otra persona, un ser único; en su caso, muy amoroso y afectuoso, con mucho empeño en todo lo que hace. Y que ahora está feliz por haber ganado la medalla dorada para lo que tanto entrenó”.

Luca David Marinoni muestra orgulloso la medalla sobre su pecho. Es un Campeón.