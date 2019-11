Evo Morales califica de "racistas y golpistas" a líderes opositores

El renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó hoy a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Camacho de "racistas y golpistas", y les reclamó que asuman la "responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política".



"Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas. Que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo", sostuvo Morales a través de las redes sociales nueve horas después de su última comunicación.



La situación y la ubicación de Morales es una incógnita desde que durante la tarde del domingo anunció su renuncia a la Presidencia después de que los altos mandos militares y policiales lo intimaran a dejar la presidencia "para pacificar el país".



Durante la noche, el propio Morales denunció que se había labrado una orden de detención en su contra, algo que fue ratificado por el líder cívico Camacho, aunque las fuerzas de seguridad negaron que existiera dicha orden.



El domicilio familiar del ex presidente fue asaltado y saqueado por desconocidos, al igual que las casas de varios funcionarios del oficialistas Movimiento Al Socialismo.



En otro mensaje publicado en Twitter el líder boliviano se mostró "muy agradecido con la solidaridad del pueblo, herman@s de Bolivia y el mundo que se comunican con recomendaciones, sugerencias y expresiones de reconocimiento que nos dan aliento, fortaleza y energía".



"Me emocionaron hasta hacerme llorar. Nunca me abandonaron; nunca los abandonaré", señaló el renunciante mandatario.