El Premio Dardo Rocha fue para Solo un momento

“Solo un momento”, bajo una magistral conducción de Pablo Gustavo Falero, se adjudicó la edición 99 del Gran Premio Dardo Rocha, disputado ayer en el Hipódromo de La Plata sobre un total de 2.400 metros y con un premio de 4.000.000 de pesos para el ganador.

Detrás del zaino, para quien esta victoria significó una revancha tras la fractura de un sesamoide sufrida en la edición 2016, y registró una marca de 2m. 33s. 13/100, se encolumnaron Little Vicky, Australis Cheeky, Emotion Open, Puré Nelson, Raven Master, Señor Don y Moon of the City.

El uruguayo Falero, en una de sus últimas intervenciones en el campo rentado, supo conducir al triunfo al hijo de Orpen, en esta tradicional carrera del Grupo I que se desarrolló en el 15º turno.

En tanto, en el Gran Premio Joaquín V. González, otra prueba del Grupo I, sobre 1.600 metros, la victoria quedó en manos de Classic Rye, conducido por el jockey Cristian Montoya.

Este ejemplar, de seis años e hijo de Catcher in the Rye, le permitió festejar al entrenador Armando Glades, del stud Rosildie.

Classic Rye logró su noveno triunfo en el historial y aventajó por medio cuerpo a Atiko Rye, que a su vez le sacó apenas el pescuezo al tercero Luk Joy. El tiempo empleado por el ganador fue de 1m. 36s. 83/100.