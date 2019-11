Clima electoral “caliente” en Boca: agrupaciones opositoras denuncian apretadas de la “12”

El clima electoral en Boca se recalienta a medida que se acerca la fecha del 8 de diciembre, cuando se realizarán las elecciones, al punto de que agrupaciones opositoras denunciaron agresiones en la previa y durante el partido que el “Xeneize” le ganó por 2-0 a Unión.

Las redes sociales se hicieron eco del clima electoral que envuelve al club de la Ribera, cuando la agrupación “Locos por Boca” publicó en su cuenta de Twitter que “en el día de ayer (por el domingo), en la previa del encuentro que Boca disputó ante Unión, uno de los integrantes de nuestro movimiento sufrió la salvaje agresión de 3 personas al grito de ‘traidor, votá bien en diciembre’, mientras otros integrantes fueron amenazados y les sacaron el material impreso que estaban repartiendo”.

“Ante estas agresiones, responderemos de la única manera que conocemos militando y redoblando el esfuerzo para recuperar la Identidad Xeneize. Porque entendemos que con violencia no se llega a ningún lado y que todo no se puede comprar”, agregó el posteo de la agrupación que apoya la candidatura de Jorge Amor Ameal para presidente, lista que también integra Juan Román Riquelme, ídolo de la parcialidad boquense.

Precisamente el nombre del ex talentoso enganche fue uno de los protagonistas de la tarde del domingo en la Bombonera, cuando la multitud que presenció el triunfo xeneize aclamó a Riquelme, insultó al presidente Daniel Angelici y a la Comisión Directiva, que respalda la candidatura de Cristian Gribaudo.

Cuando los jugadores pisaron el césped, tanto desde la Cabecera Sur como de las plateas del estadio Alberto J. Armando, los socios cantaron por Riquelme, mientras en la tribuna que da a la Casa Amarilla, la que domina la barra brava conocida como “La 12”, se cantaba por el equipo, sin sumarse a las voces de apoyo a Riquelme.

Sin embargo, las agrupaciones que se expresan en las redes sociales van más allá en su denuncia y señalan que integrantes de la barra “oficial”, que lideran Mauro Martín y Rafael Di Zeo aunque no puedan ingresar al estadio, recorrían las distintas tribunas y amenazaban a los socios e hinchas que mostraban su adhesión a Riquelme.

Al respecto, el ex jugador que se alineó con la fórmula Ameal-Mario Pergolini, se había adelantado al tema el viernes pasado cuando, al responderle a diversas acusaciones realizadas por Angelici, sostenía que “si el domingo la gente no canta, será porque no la dejan”, en alusión a la barra brava boquense que responde al oficialismo.

Otro cambio que se observó el domingo en las adyacencias de la Bombonera fue la reaparición -después de dos años y medio- de los “trapitos” ligados a la barra, quienes pedían entre 500 y 300 pesos a los automovilistas, situación que evitaba hasta hace tres semanas atrás una nutrida presencia policial que el pasado domingo no se vio en ningún momento.