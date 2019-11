Maradona ya tanteó a un delantero para traer al Lobo: "Se está hablando", reconoció el punta

Gimnasia atraviesa un momento crítico respecto a la permanencia en Primera División y será muy importante el armado del plantel en diciembre, más allá de sumar unidades en lo que resta de torneo.

Según se supo, el entrenador Diego Maradona ya tiene en mente algunos nombres para reforzar el equipo y un delantero que tuvo en Dorados reconoció que ya fue contactado. Se trata de Fabián Bordagaray, goleador del conjunto mexicano quien anotó 12 goles en 19 partidos entre el torneo pasado y el actual.

En diálogo con el programa radial Ataque Futbolero, el ex River y Defensa y Justicia, entre otros clubes, admitió que "ya se está hablando, Diego quiere que vaya para allá, mi representante lo sabe, acá el club también me quiere. No sabemos qué conviene más. Acá se cobra en dólares y se hace diferencia. Pero decirle que no al Diego sería como una enfermedad. No le puedo pifiar en mis decisiones a esta altura, hay que analizarlo bien en el momento"

Sobre su actualidad, remarcó que "vi positivo a este año, el primer torneo llegamos a la final con Diego por el ascenso, y perdimos, pero el torneo fue espectacular. Fue una experiencia única con Diego, él se fue y este torneo no fue tan bueno", sostuvo el atacante de 32 años.

A la hora de recordar su experiencia siendo dirigido por el Diez, contó que "fue algo espectacular desde que supe que venía. Cuando llegó las primeras semanas yo no entendía, tenía al lado al más grande de nuestra historia. En el día a día eso ya se va haciendo más normal, pero hoy que se fue, lo sentimos mucho en el equipo. Nos daba mucha confianza, es muy motivador. El sólo hecho de verlo ahí predispone de otra manera".

Por otra parte, contó que conoce la actualidad de Gimnasia y el momento que atraviesa: "Cuando él fue Gimnasia ya estaba complicado y va a ser difícil. Pero él está capacitado y está bien acompañado por el Gallego y Adrián, que los conozco de San Lorenzo y entienden el fútbol. Eso lo hace más fuerte. Tranquilamente se pudo haber ido pero le sigue metiendo con que le puede lograr y ojalá se dé".

Y también contó que vio el Clásico y se refirió al cruce que tuvo Diego con la Gata Fernández:"Vi el Clásico acá y vi el cruce con la Gata. Fue raro, algo inesperado. En esos momentos uno está prendido fuego, más en un clásico trabado. La Gata después pidió disculpas. En ese momento uno no se da cuenta que puede tener una repercusión grande. Se entiende lo de la Gata y también el enojo de Diego".