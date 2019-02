Un taxista platense fue asaltado y apuñalado en una villa de La Matanza

Los falsos pasajeros lo abordaron en la Terminal y le indicaron una dirección de esa localidad, pero al llegar sacaron un cuchillo y le hicieron tres cortes. “Pensé que me mataban”, admitió la víctima. Ellos escaparon

| Publicado en Edición Impresa

Como en muchos otros días, casi en el epílogo de la tarde del último martes un taxista de 31 años estaba en la parada de la Terminal de Ómnibus local esperando un viaje, sin imaginar que esos dos hombres que abrieron las puertas de su auto verde y blanco terminarían convirtiéndose en su peor pesadilla.

Pero eso fue justo lo que pasó.

Los falsos pasajeros le indicaron como destino una dirección en La Matanza, sin explicarle, claro, que era una zona altamente peligrosa. allí lo atacaron a cuchillazos y le quitaron toda la plata. David Almeida, el protagonista de esta historia, tiene suerte de poder contarla.

Esto comenzó a las 19 del martes, cuando dos jóvenes que tendrían entre 18 y 30 años subieron a una unidad de la empresa Radio Taxi y le preguntaron a Almeida el costo de un viaje hasta esa localidad del oeste del conurbano.

“Les dije que les cobraba 2.000 pesos, más los peajes”, reveló el taxista a este diario.

“EN EL VIAJE CHARLAMOS”

Una vez que los “pasajeros” le dieron el visto bueno, Almeida puso primera y comenzó a desandar el camino hasta esa localidad.

“Durante el viaje charlamos de todo un poco, se creó un ambiente distendido, te diría que de confianza, por lo que jamás iba a suponer que una vez en La Matanza las cosas iban a darse como terminaron ocurriendo”, admitió Almeida, horas después de la traumática experiencia.

Lo único que le llamó la atención del chofer durante el trayecto que compartió con los sujetos fue que “habíamos acordado que les iba a cobrar los peajes, pero igual pagaron ellos”, reflejó.

Después de cubrir la distancia entre La Plata y La Matanza en una hora, los falsos pasajeros le dieron al chofer una indicación que iba a derivar en el sinceramiento de sus intenciones.

“Me hicieron entrar por una calle de tierra, por la que enseguida llegamos a una villa de emergencia”, refirió el hombre.

Casi al mismo tiempo que el miedo comenzaba a invadirlo por lo que veía a su alrededor - “había pibes tirados en la calle, drogándose a la vista de todos y con una actitud desafiante”, recordó- uno de los muchachos que viajaban en el asiento trasero del taxi abrazó a Almeida por la espalda y lo atacó directamente.

“Me dijo `disculpame amigo`y me apuñaló en el cuello a la altura de mi oreja derecha”, detalló la víctima.

Confundido y sintiendo correr su sangre por la herida que le abrió el delincuente, el taxista recibió otros dos cortes con el mismo cuchillo: “Uno en la parte trasera de la cabeza y el otro en el mentón”, precisó a este diario, sin pasar por alto que “me atacaron pese a que en ningún momento me resistí”.

“Me atacaron pese a que no ofrecí resistencia. Pensé que iban a matarme. Y me vino a la mente la cara de mi hija”

David Almeida

Chofer de taxi víctima del asalto

LA FUGA

Con el chofer lastimado, los asaltantes aprovecharon para despojarlo de “500 pesos de la recaudación y de otros 500 pesos que tenía en mi billetera personal”.

Lastimado y temiendo por su vida, la víctima decidió no parar donde le ordenaron los ladrones. “Si lo hacía, las consecuencias iban a ser todavía peores”, reconoció.

Por eso “estos delincuentes decidieron tirarse del coche en marcha” y alejarse corriendo, con el dinero que ya habían obtenido.

“En esos momentos de muchos nervios, cuando me apuñalaron, pensé que me mataban. Y me venía a la mente mi hija de 3 años”, recordó emocionado.

Ya a salvo, el taxista buscó asistencia en una salita médica de Isidro Casanova, en el mismo partido. De los responsables, seguramente oriundos de esa localidad del conurbano, nada se sabe.