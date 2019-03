Último Primer Día: apuntan al “festejo sano” y la prevención para evitar excesos

Varios colegios recibirán a los chicos con un desayuno. En otros, será un día de clases común. La inasistencia se pasará como tal y los alumnos deberán hacerse cargo de cualquier desmán

Por: Jorge Garay



“Esto no lo vamos a olvidar más. Por las ganas, la unión entre los compañeros y porque vamos a disfrutar de algo a lo que le pusimos mucha dedicación”, cuenta Juana, 16 años, alumna de 6º del Colegio San Simón de 45, entre 1 y 2.

“Es el comienzo de mi ultimo año en el colegio, que viene junto con una de las mejores fiestas que voy a tener en el año”, se ilusiona Teo, de 16 años, a punto de comenzar 6º en el Colegio Nacional, de 1 y 49.

Tal como lo establece el calendario, desde hoy dará inicio el ciclo lectivo en varios de los 171 establecimientos secundarios que hay en la Ciudad. Y en el caso de sexto año, en muchas instituciones se preparan para el denominado Ultimo Primer Día (UPD) de clases, un fenómeno que, al igual que en otras localidades, en La Plata viene cobrando fuerza desde hace más de un lustro.

Ahora bien, lo que para los chicos es motivo de festejo y celebración, para padres, directivos, docentes y vecinos suele ser motivo de preocupación. Pues, aunque el UPD tiene sus variables, la que se impone es una previa larga -que puede empezar en una casa y terminar en un boliche- la noche anterior al comienzo de clases para luego enfilar sin descanso hacia el colegio. Con la experiencia a cuestas, en las escuelas son conscientes de que, en ocasiones, se cruza la delgada línea que va del festejo al exceso y en algunas ya comienzan a endurecer las sanciones.

Preocupaciones

“Me preocupa el tema del alcohol. En la reunión de padres, era una preocupación de muchos. Me parece que es un festejo que no tiene sentido, pero es una nueva forma de pensar la vida y uno las respeta en la medida que se respeta el marco de convivencia”, dice con cierta resignación Vicente Dressino, papá de las mellizas Irina y Chiara, de 17 años, que este año egresan del Colegio San Simón y Centenario, respectivamente.

“Mientras ellas festejen y la pasen bien, sin desbordes, está todo Barbaro”, agrega Vicente, y su preocupación coincide con la de otros padres que, por ejemplo, en la madrugada del miércoles harán guardia en las inmediaciones de un boliche de Berisso. Allí, luego de haber “previado” en casa de algún alumno, las tres divisiones de 6º año del San Simón bailarán, cantarán y beberán hasta las 7 de la mañana, cuando llegue la hora de tomar el colectivo para partir rumbo al colegio. De nuevo en la ciudad, ese día la algarabía se hará sentir en las calles todavía dormidas del centro: “El micro nos deja en 1 y 50 y de ahí vamos a ir caminando hasta la escuela con nuestra bandera, tirando serpentina, espuma, cantando”, anticipa Juana.

Festejos responsables

Para la comunidad educativa, el UPD comienza con la víspera. Tanto para los alumnos que desde hace un tiempo -que pueden ser meses o un año, según el caso- conforman lo que ellos llaman “pozo”, una caja recaudatoria que puede oscilar entre los $5.000 y los $10.000, y de la que van retirando el dinero para el buzo de egresados, la bandera, la decoración para las remeras, pirotecnia, bebidas o alquiler del lugar donde realizarán la primera celebración de una etapa en la que el festejo suele ser la regla.

“Es una etapa bastante compleja y muy especial para ellos, porque entran en la mayoría de edad”, dice Vicente Dressino, que es profesor de Biología en Ciencias Naturales. El papá de las mellizas Chiara e Irina entiende que, al mismo tiempo que cierran una etapa, abren otra: “Con más responsabilidades, con el derecho al voto y eso, en un año electoral como este, les pega más”, asegura.

“Llegar al último año no es tema menor -analiza Carla Cecchi, directora de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia-. Vale la pena el festejo, siempre y cuando sea sano”. El UPD, recuerda Cecchi, llamó la atención mediática no por los festejos sino “por los destrozos de la mañana”. Fue entonces que desde la DGCyE se elaboró un documento destinado a las instituciones en el que, entre otras cuestiones, se hace especial hincapié en la implementación de acuerdos de convivencia, se indica que todos los estudiantes deben ingresar a la escuela en el UPD -en caso de no hacerlo, se les pasa la inasistencia-, así como también se propone invitar a las familias a recibir a los alumnos ese día.

En el colegio San Simón, por ejemplo, autoridades y padres recibirán a los alumnos con un desayuno y luego podrán volver a sus hogares. Se les exigirá puntualidad, uniforme acorde y, para preservar la armonía con el resto de la comunidad, se les prohibirá ingresar con pirotecnia o bengalas de humo. A su vez, se les impedirá cortar las calles aledañas. “La idea es que no se genere un caos”, expresaron desde esa comunidad educativa, a la vez que indicaron que en años anteriores la Comuna se ha encargado de ordenar el tránsito en las inmediaciones.

También, en el Colegio Crisol, de 501 entre 38 y 30, donde la matrícula es exclusivamente femenina, se esperará a las alumnas con un desayuno y el aula especialmente decorada para ellas. Asimismo se les pedirá respetar la puntualidad, condiciones de aseo y uniforme y evitar cualquier escándalo pirotécnico.

Similar bienvenida y mismas condiciones se impondrán en el Bosque del Plata, de 19 y 511, donde su director, Miguel Morales, destacó el hecho de que “los chicos pasarán la noche en una casa de familia y pasarán la noche ahí, lo que permite contener las situaciones que por ahí pueden darse en un boliche”.

Esto es lo que Cecchi denomina “festejo sano”. Pues, como advierte, “la responsabilidad empieza por los papás. Los chicos a esta edad no tienen dinero si no es porque sus padres se lo facilitan para que compren alcohol o para que alquilen algún predio”.

En la Comuna también apuntaron a la importancia de “organizar festejos responsables y seguros, sin consumo de alcohol, pirotecnia y disturbios en la vía pública”. En consecuencia, fuentes municipales informaron que notificarán a los establecimientos educativos de modo tal que se responsabilicen ante posibles desmanes que puedan producirse.

Como se dijo, en todas las secundarias la ausencia del alumno se pasará como tal y en el caso de aquellos cuyas condiciones -físicas; de presencia- no le permitan ingresar al aula, deberán ser retirados por sus tutores. Sin embargo, la forma de encarar el UPD varía con cada institución: tal es el caso del colegio Nacional de la UNLP. “Nosotros sabemos que ellos festejan, pero no avalamos ni participamos del UPD”, advirtió la directora Ana García Munitis, y aclaró que el 18 de marzo -fecha de inicio de clases en 6º- será un día “normal”. “Hay años en los que los chicos pintan paredes, generan disturbios -recordó-, pero el colegio no tiene nada que ver porque no participa”. En esos casos, precisó Munitis, los chicos deben disculparse, para luego reparar el patrimonio herido: “Ellos tienen sus cuentas y de allí tienen que sacar el dinero para hacerse cargo de lo sucedido. Siempre ha sido así”, puntualizó.

Para que la noticia sea el festejo y no el destrozo, el desmán, la violencia, Cecchi retomó: “Lo ideal es que las escuelas se sumen al UPD sin censurarlo, sino entendiéndolo, acompañando a los chicos y haciéndolos protagonistas de una celebración saludable en la que participemos todos: de los directivos a los papás”.