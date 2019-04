“Sabemos lo que hay en juego, pero tenemos que ir fase a fase”

Sobre el rival, indicó: “No tuvo tantos buenos resultados pero tiene muchas cosas buenas. Por su idea no se va a meter atrás”

| Publicado en Edición Impresa

Gabriel Milito habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino de ayer y analizó el encuentro de mañana ante Banfield, por la ida de la primera fase de la Copa de la Superliga. El entrenador elogió el juego del rival, a pesar de no estar pasando un buen momento, y señaló que en esta competencia deben ir paso a paso. No confirmó el once inicial, pero indicó que Matías Pellegrini y Facundo Mura regresaron bien de los entrenamientos con la Selección Argentina Sub 20.

“Sabemos lo que hay en juego, lo que te da alcanzar esta Copa de la Superliga, pero tenemos que ir fase a fase. Pensamos en esta llave”, comenzando indicando el Mariscal, que dirigirá mañana su cuarto encuentro en este segundo ciclo al mando como director técnico de Estudiantes.

Al ser consultado por el once inicial, contestó: “No confirmamos el equipo porque aún tenemos que ajustar algunos detalles. Pellegrini y Mura llegaron bien de la Sub 20 y están para jugar. Solo no podemos contar con Jonatan Schunke por su expulsión y con los chicos Franco Sivetti y Bautista Cejas”.

Sobre Pellegrini, puntualizó: “El el partido pasado entró bien, él es un jugador creativo, diferente, entiende que en la fase defensiva él también cumple una función. Técnicamente es muy dotado, él y algunos más son los encargados de darnos peligro en ataque”. Por otro lado aseguró que la salida de Schunke “es una perdida importante”.

En relación al esquema táctico, y puntualmente sobre la línea de cinco defensores, dijo: “Con la línea de cinco nunca terminamos siendo cinco sino cuatro. Jugando fijamente con cuatro en el fondo sería otra cosa. Igualmente queremos priorizar el funcionamiento, desde la tenencia poder generar peligro”.

Ante la pregunta de cómo ve a sus dirigidos para el compromiso ante el Taladro, respondió: “El equipo está bien, hicimos una buena semana. Vamos a llegar de buena forma a este partido y veremos como se desarrolla. Banfield no tuvo tantos buenos resultados pero tiene muchas cosas muy buenas”.

“IMAGINO UNA SERIE COMPLEJA”

Milito se tomó unos minutos de la conferencia de prensa para hablar del rival, Banfield, y destacó su juego a pesar de que no tuvo un buen semestre en cuanto resultados bajo la dirección técnico de Hernán Crespo.

“Bánfield, por su idea y su característica, no se va a meter atrás, no lo hizo nunca desde que está Crespo como técnico. Hace sentir incómodo a los rivales, ataca con mucho vigor y dinámica. Trataremos que no nos sorprendan y ver donde lo podemos atacar y molestar”, indicó en relación al conjunto del conurbano bonaerense.

En relación a qué tipo de encuentro se imagina en el estadio Ciudad de La Plata, indicó: “Imagino un partido muy compleja, como así la serie en general. Nada será sencillo y tenemos que usar muy bien nuestros recursos para ganar esta llave”. Por otro lado aseguró que no puede comparar el compromiso que se le avecina con uno que jugaron anteriormente: “Cada partido tiene su complejidad, no creo que haya encuentros iguales. Hay rivales que te hacen los partidos incómodos en algún sector. Queremos estudiar bien como poder marcar la diferencia”.

Haciendo un repaso de los tres encuentros que dirigió hasta el momento, dejó en claro cuál fue el que menos le gusto el rendimiento de sus dirigidos: “El partido que más insatisfecho nos dejó fue el de San Martín de Tucumán, no es solamente ganar los tres puntos sino tener un buen funcionamiento. El crecimiento en algún punto va a pasar”.

Igualmente, más allá del rival y la competencia, Milito dejó en claro que quiere formar un equipo que pueda hacerle frente a cualquier adversario: “Primero tenemos que competir ante cualquier rival, bajo cualquier circunstancia de la mejor manera posible”.

“No es fácil competir en el fútbol argentino pero buscamos hacer un buen papel sin ponernos el objetivo de hasta donde podemos llegar. Nos vendrá bien competir y ojalá podamos llegar lejos”, agregó el DT de Estudiantes.

no habló del mercado de pases

El mercado de pases está a la vuelta de la esquina y, por este motivo, la dirigencia ya comenzó con los movimientos, especialmente los relacionados a la renovación de contratos. Al ser consultado sobre esto Milito dijo que su cabeza, hoy por hoy, está puesta en la Copa de la Superliga.

“Hoy tenemos que poner la cabeza en competir en esta copa, ver hasta donde podemos llegar y después decidir. Si hablé en su momento de la importancia de mantener a Andújar y tal vez me apresuré. Hay tiempo para analizar muy bien todo”, indicó.

Ante la pregunta puntual de qué posiciones le gustaría reforzar pensando en la temporada que viene, contestó: “No me tomé el tiempo con tranquilidad para poder analizar que refuerzos necesitamos”, y cerró: “Estoy enfocado en este duelo de dos partidos frente a Banfield.